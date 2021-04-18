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疫情未緩解 來美查豬肉廠…今年恐難成

記者陳雨鑫／台北18日電
食藥署長吳秀梅說，美國疫情嚴峻，至今拒絕全球查廠計畫，「今年應該是去不成了」。圖為台灣稽查人員在查驗豬肉。（圖：台中市政府食安處提供）
食藥署長吳秀梅說，美國疫情嚴峻，至今拒絕全球查廠計畫，「今年應該是去不成了」。圖為台灣稽查人員在查驗豬肉。（圖：台中市政府食安處提供）

萊豬開放進口前，行政院去年底宣布會啟動赴美查廠機制，衛福部長陳時中也曾允諾，雖然沒有新申請的肉品業者，但開放前會針對進口量大的廠進行實地查廠。不過，萊豬開放至今四個多月，衛福部食藥署從未派員查廠，食藥署長吳秀梅說，美國疫情嚴峻，至今拒絕全球查廠計畫，「今年應該是去不成了」。

針對開放萊豬，行政院長蘇貞昌去年11月宣布五大管理措施，包括：赴美查廠、新增貨號、逐批查驗、清楚標示、嚴格稽查。其中，赴美查廠只針對「美國新申請的肉品廠」，根據食藥署統計，目前美國可輸台豬肉的業者總計53家，截至目前為止未有新申請輸台的美國業者。

陳時中去年曾指出，雖然美方沒有新申請的肉品業者，但開放前會針對進口量大的廠進行實地查廠，但後續美方遲遲未接受台方要求；陳時中之後表示，將持續洽談，若美方願意讓台方前往查廠，即會派員。衛福部次長石崇良則於立法院答詢表示，查廠並非開放萊豬的必要條件。

對於至今未有進一步赴美查廠動作，吳秀梅表示，去年至今年初積極與美方接洽，但美國疫情未緩解，未有回音，「今年應該是去不成了」；衛福部近期也未再與美方提及查廠事宜，因為美國也不放心讓台灣稽查員冒染疫風險。

吳秀梅也說，目前針對美國豬肉採取百分之百逐批查驗，將持續一年，考量今年成效，不排除之後也繼續維持嚴格查驗。

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