黑白集／蔡政府高興迎美訪團 莫忘拜登這段「往事」

美國前聯邦參議員陶德訪問團結束訪台行程，16日上午由松山機場搭乘灣流專機返美。（中央社）

美國 總統拜登 派老友陶德訪台，幾乎同時，他宣布美國5月起將展開自阿富汗 撤軍的行動，要從這場在爛泥中拖了20年的戰爭脫身。「美國部隊回家的時候到了」，是一項感性的宣示；說穿了，不過是要把戰略重心轉移為對付中國與俄羅斯等國的威脅。

美國撤軍，北約盟國也將一起離開，外界擔心阿富汗是否會倒退回政府軍和塔里班混戰的局面，導致更多平民遭到屠殺，甚至演出阿富汗版的「西貢陷落」？

美國《大西洋》雜誌近日挖出了拜登的一段「往事」。1975年西貢陷落時，拜登仍是初出茅廬的參議員，他堅決反對美國冒險去拯救那些曾在越南為美國人賣命的南越人。當時的總統福特企圖說服他，說收留難民是美國的一項傳統；但拜登不為所動，他說「美國沒有義務去撤退一個或十萬個南越人」。

西貢淪陷後，最後共有13萬多名生命受到威脅的南越人，被美軍或美國平民經由不同途徑協助撤離至美國。這樣的人道作為，會在拜登的阿富汗撤軍行動中被納入考量嗎？過去20年，為美軍工作或提供情報的阿富汗人恐怕不下於十萬人。他們若落入塔里班之手，將性命堪虞；這次，拜登的態度會跟40多年前不同嗎？

當蔡政府興高采烈接待陶德一行人時，不妨想想拜登這段往事。