邱國正去哪了？府「密室政治」惹疑慮

蔡英文 總統15日接見美國 訪台團，原應在立法院外交及國防委員會報告並備詢的國防部 長邱國正，在國會以參與總統府「專案會議」為由請假獲准；但在公開晉見蔡總統時，卻又不見邱國正身影，加上晚宴時邱再度現身，官方說法至少三種版本，外界至今一頭霧水，美方究竟與邱國正談了什麼敏感議題？

太陽花學運時，學生和民進黨高喊程序正義、公開透明，力推兩岸監督條例，民進黨靠著一股反中浪潮重返執政；蔡政府執政當家後，面對中國是反對黑箱作業、迎接美國就變身機密外交，開放萊豬可以一紙行政命令、不經任何溝通就強渡關山，如今陶德訪問團銜命訪台，卻出現謎一般的國防部長，總統府公開上演密室政治，難道又要重演萊豬決策模式？

外交部新聞稿指出，「訪問團曾晉見蔡英文總統，拜會行政院長蘇貞昌、國防部長邱國正」；國防部副部長張哲平在立院答詢時則避談拜會，僅證實邱確實是陪同總統接見美團；總統府稱，正式晉見時邱並不在場，晉見前後美方有無與邱國正會談，府方不會有任何說明。

據悉，這回美方聚焦軍事與經濟安全兩主軸，皆是為了凸顯台灣現在的地位與角色，國防部長能與會本是好事一件，但邱究竟如何參與與美團間會談？如今莫測高深，一個邱國正，各自表述，難怪在野黨多所質疑。

基於外交互信，雙方對不公開的會談必須有相當保密默契，但國防部長身分敏感，特別是「白天密室消失、晚宴又意外現身」，難免啟人疑竇；總統府駭客外洩事件殷鑑不遠，愈想保密將愈多洩密，政府刻意模糊，只會有更多想像空間。