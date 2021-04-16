美訪團會立委 藍綠論戰「九二共識」

美國前參議員陶德訪團15日會晤跨黨派立委，與會的國民黨立委蔣萬安（圖）16日表示，他向美方表達九二共識是過去兩岸交流的基礎，如果目前不被多數民眾所接受，國民黨內也在討論新的論述。(中央社)

美國 前參議員陶德率領訪問團昨天特別與朝野六位立委會談，美訪團第一個問題就是問「國民黨 目前對九二共識的立場是什麼？」藍委強調，國民黨政策還是九二共識，不會改變其立場，民進黨立委強調，九二共識是與主流民意脫節的，朝野立委在美國訪賓面前各自表述，「九二共識」論戰就占了會談時間的一半。

這場在台北萬豪酒店的不公開會談進行約一個小時，過程中陶德等多在發問，少有評論，與會者有民進黨立委王定宇與羅致政，國民黨立委陳以信與蔣萬安，還有民眾黨立委高虹安及無黨籍立委林昶佐。

據轉述，美訪團第一個問題就是問：「國民黨目前對九二共識的立場是什麼？」國民黨立委說，國民黨政策還是九二共識，不會改變其立場，國民黨認為的九二共識不等於一國兩制，也不接受一國兩制。民進黨立委當場指九二共識與台灣 主流民意脫節，朝野立委為九二共識內涵幾輪爭鋒，國民黨立委最後強調，蔡總統日前調整國安團隊，新任陸委會主委邱太三也承認1992年兩岸會談的「歷史事實」，說明兩岸當時有共同的認知與諒解。

陶德接著問到，台灣年輕人對美國想法，國民黨立委說，台灣年輕人不懂美國、不懂中國大陸，也不怕兩岸之間衝突，但又不想當兵；民進黨立委羅致政說，國民黨顯然不太了解台灣年輕人，年輕人很關心國際，尤其蔡英文當選連任，一方面就是年輕人支持，另方面就是對中國大陸投反對票，台灣年輕人也關心香港發展，誰說年輕人不知道國際事務？