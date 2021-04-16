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國防部長陪蔡英文接待美訪團 再掀軍售話題

台灣新聞組╱台北16日電
美國總統拜登摯友、前參議員陶德（Chris Dodd）（左）率團訪台，15日在總統府表示，現在是美台關係有史以來最強健牢固的時刻，有信心拜登政府會協助台灣拓展國際空間。(中央社)
美國總統拜登摯友、前參議員陶德（Chris Dodd）（左）率團訪台，15日在總統府表示，現在是美台關係有史以來最強健牢固的時刻，有信心拜登政府會協助台灣拓展國際空間。(中央社)

蔡英文總統昨接見美國訪台團，原應在立法院外交及國防委員會報告並備質詢的國防部長邱國正，昨在立法院以參與總統府「專案會議」為由請假獲准，據了解，邱國正是為前往總統府參加與美國訪台團的會談；國防部副部長張哲平答詢時也證實，邱國正昨陪同蔡總統接見代表拜登總統的美國訪台團。

蔡總統昨晚在官邸宴請美方訪台團，邱國正也在座，引發外界關切是否觸及軍售或台美國安防衛等議題。

立法院外交及國防委員會昨邀請邱國正率官員報告「國軍軍事教育制度提升與人員素質精進作法」，邱國正報告後，隨即請假前往總統府參加專案會議，由張哲平備詢。准假的國民黨召委廖婉汝席間曾表示，邱國正是去參加大家都知道的「那個那個」。

國民黨立委吳斯懷昨質詢問，邱國正請假，是因為陪同蔡總統接見代表拜登總統的美國友人訪團嗎？國防部副部長張哲平表示：是的。

吳斯懷表示，會不會這三位成員離開公職以後，與美國幾大軍火商或智庫是否有關係？會否過一陣子台灣就會有軍備要買？吳說，前國防部長嚴德發公開表示，不是美國人要台灣買什麼就買什麼；去年川普政府時期，美國高官來了後，台灣即開放萊豬、軍購不斷加碼，年度預算沒有的軍購案都承諾要買，先搞定軍購再編預算。吳希望邱部長能拿出腰骨，不是美方說什麼台灣就要買什麼。備詢的張哲平允諾轉達。

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