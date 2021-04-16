新聞評論／「有政府對台灣支持加入中國因素」小英聽懂嗎？

美國總統拜登欽點資深訪問團訪台，蔡英文總統15日在府內接見，圖為蔡總統與前副國務卿阿米塔吉（左）。（圖：總統府提供）

美國 總統拜登 派遣老友、前聯邦參議員陶德率團訪台，15日會見蔡英文總統。陶德強調，拜登政府是可靠且值得信賴的政府和朋友；這應是拜登委請陶德此行所要表達的主要訊息。但同行的美國前副國務卿阿米塔吉，在強調拜登政府對台灣 的支持時，提到「有些政府對台灣支持中加入中國因素」，更值得深思。

共和黨籍的阿米塔吉，曾在小布希總統任內擔任副國務卿。民主黨籍的總統拜登上任後第一次派團訪問台灣，有阿米塔吉的加入，讓訪問團具有跨黨派組合的意義，同時也表達了美國不分黨派支持台灣的意含。

拜登要讓台灣安心並理解美國政策的用意，不言可喻。換言之，拜登政府對抗中國擴張的基調不變，但在與中國的競爭中也努力尋求可以合作的空間。拜登也表明美國對台灣民主與安全的承諾不變，但還有另一項不容台北假裝看不到的訊息則是，那一條不可逾越的政治紅線依然存在。

因而，阿米塔吉的談話更值得玩味。他說，過去數十年來，美國在民主黨、共和黨領導下，對台灣一向都是大力支持，但他不諱言，「有些政府對台灣支持中加入中國因素」；不過，他保證拜登政府是非常單純建立對台的強健支持，這也是這個代表團訪台的原因。

阿米塔吉沒有解釋是哪些政府對台灣支持中「加入中國因素」，但外界最容易想到的就是川普政府。

川普極力挺台抗中，雖然那只像是一場筆尖與大書桌的對抗。但只要美中對抗越激烈，川普就越挺台，而且還不時拿台灣去刺激一下中國大陸；諷刺的是，台灣不僅是美國本土以外的最大川粉集中地，許多人更對川普感恩戴德。這當然是拜蔡政府長期政策、風向導引與盲目押寶所賜。當拜登終於打敗川普、贏得選戰時，蔡政府還能尷尬而艱困地轉彎，許多民眾可就跟不上蔡政府髪夾彎的速度了。更嚴重是，再回首，兩岸關係已經喚不回，台海成為全球軍事衝突風險最高的地區。

阿米塔吉發言前還先調整一下發言台的位置，他解釋「我不想背對蔡總統講話」；但即使他正面以對，蔡英文聽懂了嗎？