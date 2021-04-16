陶德之行 卜睿哲：讓台灣對美國新政府放心

蔡英文總統15日接見美國前聯邦參議員陶德（左）率領的訪問團時表示，「我們期待盡速重啟TIFA對話，並且進一步強化雙邊的經濟貿易夥伴關係」。(圖：總統府提供)

美國 在台協會前理事主席卜睿哲14日表示，美國前聯邦參議員陶德等三名前議員及官員應拜登總統要求訪問台灣 ，可能是為了讓台灣對美國新政府的政策立場更加放心，期間或有私下傳遞信息的機會，美台關係可因此不致缺乏政策清晰度。

現為布魯金斯研究院客座研究員的卜睿哲14日在該智庫發布新書「困難的抉擇：台灣對安全與美好生活的追求」時，答覆了美國之音關於美國代表團此時訪台有何意涵的提問。

卜睿哲以自己的經驗表示，當他還是美國在台協會理事主席時就曾經做過這種訪問，通常美國政府派出高層代表赴台訪問有兩種性質，一個是為了讓台灣放心（reassurance），例如1997年江澤民訪美、柯林頓總統1998年訪問中國 說出「三不」後，「任何時間只要中國國家主席與美國總統有這種高層接觸，台灣都會有高度焦慮，不知道這對他們有什麼影響。」他說在這種情形下，派一個能代表美國政府的人到台灣，向他們清楚說明那些峰會內容（readout）非常重要。

另一種訪問性質，是為處理一個很困難情況，這是要確保台灣領導層理解美國政府最高層的感受，例如在1999年李登輝說出台海是「特殊國與國關係」後，美國擔心製造的緊張可能導致某種衝突，因此他帶著「非常精確的談話要點」赴台。