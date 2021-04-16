我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／印州FedEx爆槍案 至少5死4傷 傳槍手已自盡

打疫苗仍染疫 金山灣區逾百「突破病例」成病毒線索

陶德之行 卜睿哲：讓台灣對美國新政府放心

台灣新聞組／綜合報導
蔡英文總統15日接見美國前聯邦參議員陶德（左）率領的訪問團時表示，「我們期待盡速重啟TIFA對話，並且進一步強化雙邊的經濟貿易夥伴關係」。(圖：總統府提供)
蔡英文總統15日接見美國前聯邦參議員陶德（左）率領的訪問團時表示，「我們期待盡速重啟TIFA對話，並且進一步強化雙邊的經濟貿易夥伴關係」。(圖：總統府提供)

美國在台協會前理事主席卜睿哲14日表示，美國前聯邦參議員陶德等三名前議員及官員應拜登總統要求訪問台灣，可能是為了讓台灣對美國新政府的政策立場更加放心，期間或有私下傳遞信息的機會，美台關係可因此不致缺乏政策清晰度。

現為布魯金斯研究院客座研究員的卜睿哲14日在該智庫發布新書「困難的抉擇：台灣對安全與美好生活的追求」時，答覆了美國之音關於美國代表團此時訪台有何意涵的提問。

卜睿哲以自己的經驗表示，當他還是美國在台協會理事主席時就曾經做過這種訪問，通常美國政府派出高層代表赴台訪問有兩種性質，一個是為了讓台灣放心（reassurance），例如1997年江澤民訪美、柯林頓總統1998年訪問中國說出「三不」後，「任何時間只要中國國家主席與美國總統有這種高層接觸，台灣都會有高度焦慮，不知道這對他們有什麼影響。」他說在這種情形下，派一個能代表美國政府的人到台灣，向他們清楚說明那些峰會內容（readout）非常重要。

另一種訪問性質，是為處理一個很困難情況，這是要確保台灣領導層理解美國政府最高層的感受，例如在1999年李登輝說出台海是「特殊國與國關係」後，美國擔心製造的緊張可能導致某種衝突，因此他帶著「非常精確的談話要點」赴台。

美國 台灣 中國

上一則

劈腿的女大生過夜後怕被男友打 與男友誣告稱對方性侵

下一則

員警休假扮違停檢舉達人 當街被火大民眾打破頭

延伸閱讀

美駐中大使人選 前國務次卿伯恩斯進入最後審查

美駐中大使人選 前國務次卿伯恩斯進入最後審查
陶德率團會台立委 藍綠論戰九二共識

陶德率團會台立委 藍綠論戰九二共識
「新冠仇恨犯罪法案」闖關國會 拜登會晤亞太裔議員

「新冠仇恨犯罪法案」闖關國會 拜登會晤亞太裔議員
菅義偉16日訪白宮 文在寅5月下旬會拜登

菅義偉16日訪白宮 文在寅5月下旬會拜登

熱門新聞

蔡英文總統。（記者黃仲裕／攝影）

美媒：HFX論壇欲頒「馬侃獎」給蔡英文 加國揚言撤贊助

2021-04-12 01:44
一名媽媽在臉書「報怨公社」裡表示有國小5年級女學生約自己同年的兒子進入約炮社團。(取材自報怨公社)

11歲女童約男同學加入約炮社團 家長崩潰：世界怎麼了

2021-04-07 02:15
台積電創辦人張忠謀（左）與聯電榮譽董事長曹興誠（右）在去年底竹科四十周年國際論壇上互相握手致意，被視為是「世紀破冰」；但台積電與聯電的競爭仍是進行式。本報資料照片

三星聯電結盟 反制台積索尼

2021-04-12 15:40
在太魯閣號中罹難的法籍男子，家人15日在巴黎的天主教堂為他舉行告別式，現場有他生前與女友在台灣的漫畫。圖/讀者提供

太魯閣號罹難法籍男 告別式上求婚戒指令人落淚

2021-04-15 11:44
釣魚台群島空照圖。（路透）

學者：美日遏中 釣島危機一觸即發…恐波及台灣

2021-04-10 21:58
侵入台灣防空識別區的共機架次再創今年新高，25架共機快慢機隊，今天闖入台灣西南防空識別區。圖/台空軍司令部

25架共機今闖台西南防空識別區 殲16出海數量創新高

2021-04-12 09:50

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
丹麥停用AZ疫苗記者會開一半 女官員不明原因暈倒送醫

丹麥停用AZ疫苗記者會開一半 女官員不明原因暈倒送醫
芝警槍殺13歲少年影片公布 市長哽咽：難以直視

芝警槍殺13歲少年影片公布 市長哽咽：難以直視
花旗宣布將退出13國零售銀行業務 中國、台灣也在內

花旗宣布將退出13國零售銀行業務 中國、台灣也在內
加拿大國會開視訊 議員一絲不掛春光外洩糗大了

加拿大國會開視訊 議員一絲不掛春光外洩糗大了
鑽戒哥一次拿出五枚鑽戒求婚 女友的回答是...

鑽戒哥一次拿出五枚鑽戒求婚 女友的回答是...