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拜登老友訪台 北京：官方非官方 騙人幌子

台灣新聞組╱台北15日電
美國前參議員陶德（左起）、前副國務卿史坦伯格及阿米塔吉，14日搭乘專機抵台，外交部長吳釗燮及美國在台協會（AIT）處長酈英傑，在松山機場迎接。（圖：外交部提供）
美國前參議員陶德（左起）、前副國務卿史坦伯格及阿米塔吉，14日搭乘專機抵台，外交部長吳釗燮及美國在台協會（AIT）處長酈英傑，在松山機場迎接。（圖：外交部提供）

美國總統拜登以紀念「台灣關係法」42周年為名，派前聯邦參議員陶德（Chris Dodd），率兩黨兩位前副國務卿阿米塔吉和史坦伯格組成非官方代表團，搭專機於昨天下午抵達台北松山機場，國務院東亞局台灣協調處長白丹利隨行；陶德一行將會晤蔡英文總統等政府官員。

對此，大陸外交部發言人趙立堅稱，「蔡英文只是中國的一個地方領導人」，中方堅決反對任何形式美台官方往來，他再次敦促美方切實恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報。

拜登政府上任不到三個月，就派老友陶德專程訪台，白宮官員表示，訪問團將與台灣資深官員會面，這是遵循美國政府派遣高層且非官方代表訪台的長期跨黨派傳統；三位代表團成員均為台灣長期友人且是拜登密友，這是美國發出的一個重要訊號。

國台辦昨舉行例行記者會，馬曉光在回應陶德訪台一事時表示，「所謂官方和非官方，只不過是他們騙人的幌子，堅決反對美國同中國台灣地區以任何藉口、進行任何形式的官方往來」。

馬曉光稱，這樣的會面（指蔡與陶德）無助於兩岸關係改善、無助於台海局勢穩定，只會加劇台海局勢緊張。

另外，中國廣東海事局14日隨即宣布，將於15日到20日每天早上8時至傍晚6時在南海跟南澎列島附近海域進行實彈射擊演習；美國國務院發言人表示，敦促北京停止對台的軍事、外交與經濟壓力，美國將持續深化對台灣的非官方安全關係，確保台灣有足夠自我防衛能力。

陶德一行人搭乘行政專機，昨天下午約3時降落台北松山機場，外交部長吳釗燮及美國在台協會（AIT）處長酈英傑都前往接機。

總統府發言人張惇涵表示，蔡總統今天上午10時於總統府接見訪問團，今晚將於官邸設宴接待。訪團在台期間將拜會行政院長蘇貞昌，並接受外交部長吳釗燮午宴，就各項重要議題交換意見。

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