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拜登老友訪台 江啟臣：身分非官方 訊息是官方

台灣新聞組╱台北15日電
美國前參議員陶德（左）14日搭專機抵台，與外交部長吳釗燮（右）擊肘致意；中為美國在台協會處長酈英傑。（圖：外交部提供）
美國前參議員陶德（左）14日搭專機抵台，與外交部長吳釗燮（右）擊肘致意；中為美國在台協會處長酈英傑。（圖：外交部提供）

美國前參議員陶德昨天率團訪台，國民黨表示肯定和歡迎，民進黨立委羅致政表示，從雙方政府的安排，看得出是一個官方的正式訪問；國民黨主席江啟臣也認為，「身分是非官方，訊息是官方」。國民黨立委陳以信雖給予正面肯定，但也表示，訪團成員無官方身分，等於宣告台美官方交往限制解除後，互訪層級未實際突破。

不過，被問到陶德一行人是否有機會拜訪在野黨和前總統馬英九，江啟臣感嘆，「民進黨和外交部太小鼻子、小眼睛」，有時候人家有要求拜訪在野黨，但都被一些理由搪塞掉了，這次也沒有安排和在野黨會面。馬英九辦公室也表示，「沒聽說」。

學者認為，三人雖然目前都沒有官職，以私人身分訪台，但三人分量都很重，訪台是好事，兼具實質和象徵意義。

外交部前部長程建人說，這是拜登上任後首個重要訪台團體，雖然美方清楚說是非官方，但台美都視為是拜登同意派來的，三人分量很重，台海現在情勢較為緊張，他們不會沒事來一趟，應該有帶訊息來，台方也可以請他們帶話。

政治大學國際關係研究中心兼任研究員嚴震生說，阿米塔吉和史坦伯格都是前官員，分屬兩黨，因為有共和黨籍的阿米塔吉，訪問團變成「跨黨派」；之後若前國務卿龐培歐訪台，就不會讓他搶走「前官員訪台」的頭香，共和黨就無法主導這個議題。

國民黨 馬英九 拜登

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