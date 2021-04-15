我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美3142萬人確診 已施打1億9479萬劑疫苗

舊金山蘇諾瑪縣39人打新冠疫苗後 驗出陽性

中共推出新版黨史 馬習會、反服貿入列

記者 呂佳蓉
新版中共黨史寫入馬習會。（本報資料照片）
新版中共黨史寫入馬習會。（本報資料照片）

今年是中共建黨百年，中共推出2021年版「中國共產黨簡史」。這本新版中共黨史，除凸顯中共總書記習近平主政以來的歷史，還寫入中共18大以來的兩岸關係發展，包括馬習會、反服貿事件。

新版黨史全書十章531頁，約28萬字。中共18大（習近平接任中共總書記）後黨史，放在第十章「中國特色社會主義進入新時代」，約146頁，占全書四分之一。

涉及兩岸關係部分至少有四頁，分「推進兩岸關係和平發展」與「堅決反對和遏制台獨分裂勢力」兩個小節，這兩個面向恰好反映出中共對台政策的「和戰兩手策略」和「軟的更軟，硬的更硬」政策內涵。

在推進兩岸關係和平發展部分，寫入2013年2月習近平與連戰會面、10月與蕭萬長會面，以及2015年馬習會等事件。該書稱馬習會開創兩岸領導人直接對話、溝通的先河，為兩岸關係未來發展開闢新的空間。

在「堅決反對和遏制台獨分裂勢力」部分，則把2014年的太陽花學運，定位為「台獨及外部勢力在背後煽動、支持的一次反中事件」，是「蓄意阻擾兩岸關係發展有預謀、有組織的行動」。

此外，中共新版黨史還指，2016年民進黨上台後，拒不承認一個中國原則的「九二共識」，單方破壞兩岸關係和平發展基礎，煽動兩岸民意對立，阻撓與破壞兩岸各領域交流，企圖挾洋自重，對兩岸關係和平發展構成了嚴峻挑戰。

之後，在論述中共19大後「穩妥應對各種風險挑戰」時，則直指2020年民進黨繼續執政，台獨勢力尋機謀求「法理台獨」。而「針對個別大國在涉台問題上的消極動向及向台獨勢力發出的嚴重錯誤訊號」，共軍在台海及南北兩端軍演回擊。

中共 中國 習近平

上一則

福島核廢水入海 陳吉仲：台漁民若受損將向日求償

下一則

拜登老友訪台 北京：官方非官方 騙人幌子

延伸閱讀

拜登邀普亭舉行元首峰會 柯瑞訪中談氣候變遷

拜登邀普亭舉行元首峰會 柯瑞訪中談氣候變遷
中共新黨史 文革十年大濃縮 習近平篇幅占4成

中共新黨史 文革十年大濃縮 習近平篇幅占4成
習近平與梅克爾熱線 盼歐盟做出獨立正確判斷

習近平與梅克爾熱線 盼歐盟做出獨立正確判斷
蔡英文執政首遭 習近平悼火車事故遇難者 府：感謝對岸關心

蔡英文執政首遭 習近平悼火車事故遇難者 府：感謝對岸關心

熱門新聞

蔡英文總統。（記者黃仲裕／攝影）

美媒：HFX論壇欲頒「馬侃獎」給蔡英文 加國揚言撤贊助

2021-04-12 01:44
一名媽媽在臉書「報怨公社」裡表示有國小5年級女學生約自己同年的兒子進入約炮社團。(取材自報怨公社)

11歲女童約男同學加入約炮社團 家長崩潰：世界怎麼了

2021-04-07 02:15
錢復和蔣經國(左二)1972年的合影。(記者陳宛茜／翻攝)

錢復：蔣經國自認「一生一無可取」 曾拒美國學者寫傳

2021-04-08 16:02
台積電創辦人張忠謀（左）與聯電榮譽董事長曹興誠（右）在去年底竹科四十周年國際論壇上互相握手致意，被視為是「世紀破冰」；但台積電與聯電的競爭仍是進行式。本報資料照片

三星聯電結盟 反制台積索尼

2021-04-12 15:40
釣魚台群島空照圖。（路透）

學者：美日遏中 釣島危機一觸即發…恐波及台灣

2021-04-10 21:58
侵入台灣防空識別區的共機架次再創今年新高，25架共機快慢機隊，今天闖入台灣西南防空識別區。圖/台空軍司令部

25架共機今闖台西南防空識別區 殲16出海數量創新高

2021-04-12 09:50

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
完美風暴掀「波霸危機」 襲擊全美珍珠奶茶店

完美風暴掀「波霸危機」 襲擊全美珍珠奶茶店
IRS今發最後一批1400元紓困支票

IRS今發最後一批1400元紓困支票
南加華人母女被殺案 19歲兇嫌被捕

南加華人母女被殺案 19歲兇嫌被捕
憂心房價泡沫 「美國房市何時要崩？」成Google熱搜

憂心房價泡沫 「美國房市何時要崩？」成Google熱搜
快看世界／害怕坐紐約地鐵？亞裔搭出租車 她幫您報銷

快看世界／害怕坐紐約地鐵？亞裔搭出租車 她幫您報銷