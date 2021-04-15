中共推出新版黨史 馬習會、反服貿入列

新版中共黨史寫入馬習會。（本報資料照片）

今年是中共 建黨百年，中共推出2021年版「中國 共產黨簡史」。這本新版中共黨史，除凸顯中共總書記習近平 主政以來的歷史，還寫入中共18大以來的兩岸關係發展，包括馬習會、反服貿事件。

新版黨史全書十章531頁，約28萬字。中共18大（習近平接任中共總書記）後黨史，放在第十章「中國特色社會主義進入新時代」，約146頁，占全書四分之一。

涉及兩岸關係部分至少有四頁，分「推進兩岸關係和平發展」與「堅決反對和遏制台獨分裂勢力」兩個小節，這兩個面向恰好反映出中共對台政策的「和戰兩手策略」和「軟的更軟，硬的更硬」政策內涵。

在推進兩岸關係和平發展部分，寫入2013年2月習近平與連戰會面、10月與蕭萬長會面，以及2015年馬習會等事件。該書稱馬習會開創兩岸領導人直接對話、溝通的先河，為兩岸關係未來發展開闢新的空間。

在「堅決反對和遏制台獨分裂勢力」部分，則把2014年的太陽花學運，定位為「台獨及外部勢力在背後煽動、支持的一次反中事件」，是「蓄意阻擾兩岸關係發展有預謀、有組織的行動」。

此外，中共新版黨史還指，2016年民進黨上台後，拒不承認一個中國原則的「九二共識」，單方破壞兩岸關係和平發展基礎，煽動兩岸民意對立，阻撓與破壞兩岸各領域交流，企圖挾洋自重，對兩岸關係和平發展構成了嚴峻挑戰。

之後，在論述中共19大後「穩妥應對各種風險挑戰」時，則直指2020年民進黨繼續執政，台獨勢力尋機謀求「法理台獨」。而「針對個別大國在涉台問題上的消極動向及向台獨勢力發出的嚴重錯誤訊號」，共軍在台海及南北兩端軍演回擊。