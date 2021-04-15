中華民國存在… 國台辦：請看國際共識

大陸國台辦發言人馬曉光。(中新社)

香港部分歷史教材近期將「中華民國政府遷台」改為「國民黨 遷台」。大陸國台辦發言人馬曉光稱，「1949年國民黨政權在其發動的反人民內戰中失敗，退踞台灣 島，從此喪失了代表全中國 合法政府的地位，這是不爭的歷史事實」；對於中華民國憲法仍在實施，馬曉光強調，事實就是事實，不以個人立場而改變。

據港媒報導，大陸官媒多次提出香港須清理「毒教材」後，香港部分歷史教科書將中華民國政府遷至台灣的描述，改成「中國國民黨」遷至台灣，大陸國台辦昨對此作上述回應。

媒體追問，大陸如何看待中華民國憲法仍在實施？馬曉光回應，「請你看看當前國際社會共識，看看聯合國有關決議，你就會明白，我說的是完全正確的。我理解你有不同的立場，但事實就是事實，國際社會的格局和共識就是事實，是不以個人的立場而轉移和改變的。」

至於國民黨主席江啟臣日前談及兩岸關係時稱，台灣執政黨除設法改善兩岸關係外，也須讓中共當局無法在軍事上樂觀。馬曉光對此回應稱，「台灣問題事關國家統一、民族復興，事關中華民族根本利益。兩岸之間制度不同，不是統一的障礙，更不是對抗和分裂的藉口」。

馬曉光強調，民進黨和台獨分裂勢力謀「獨」挑釁是危害台海和平穩定的根源。「希望台灣各界對此有清醒認識，發出理性聲音，不要倒因為果，更不能混淆是非」。

被問及目前大陸如何看待與民進黨的往來，馬曉光表示，民進黨上台後兩岸和平發展的勢頭受到衝擊，但大陸的對台大政方針明確，只要堅持一個中國原則和「九二共識」，兩岸之間的對話交往不成問題。此外，大陸也一直積極鼓勵兩岸同胞擴大交流合作。