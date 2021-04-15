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「兩岸研究會」成立 蘇起：不是二軌

記者黃國樑／台北15日電
前國安會秘書長的蘇起。(本報資料照片)
前國安會秘書長的蘇起。(本報資料照片)

美國美利堅大學教授趙全勝發起的「環球兩岸關係研究會」（簡稱「兩岸研究會」）成立，集結美中台三地重量級學者，備受矚目。參與其中的國安會前秘書長蘇起不認為這是兩岸之間的「二軌」，與趙全勝熟稔的政大外交系特聘教授鄧中堅說，趙全勝有感兩岸關係低迷而成立這個平台機制，當然希望平台研究成果能獲得兩岸政府重視。

兩岸研究會橫跨美中台三地，各有一位核心靈魂人物，除了在美國的趙全勝，大陸與台灣分別是北大國關學院前院長賈慶國、中研院院士朱雲漢。

鄧中堅說，趙全勝是文革後北大復校首屆學生，且是大陸首位赴美拿到政治學博士的學人，曾成立「全球華人政治學家論壇」邀請全球華人學者共議時局，他多次來台並應邀觀選。

蘇起表示，他受邀參加3月這次以視訊進行的會議，但成員不只兩岸，還擴及澳洲、日本、韓國甚至英國、歐洲，還有港澳，唯一共通點是一個「講中國話」而不使用英語的平台。他認為，「兩岸研究會」雖涉及兩岸關係，但可能是在美中關係的更大框架下去探討，重心不全然是放在兩岸；而就其與兩岸政府的關係而言，不能說是扮演兩岸政府的「二軌」角色，這個智庫沒有民進黨人士參與，無法與官方產生實質連結。

另一受邀參與發起的國民黨副秘書長黃奎博表示，這個會主要專注「兩岸關係」，但探討兩岸關係當然會涉及美中關係，甚至像是日本、或大陸目前推動的一帶一路等議題。

鄧中堅表示，趙全勝與30幾位發起成員不希望兩岸因為缺乏溝通而走向衝突，希望藉此研究會作出的探討與發現，得到兩岸政府重視，讓兩岸走向和平。他在會議上也提出年輕一代對戰爭的態度已與老一代人不同，台灣年輕一代多有兩岸一旦戰爭並「不畏戰」的心態，或是認定美國一定會來援救，這現象值得關注。

美國 台灣 華人

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