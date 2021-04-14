台積董座出席半導體峰會：美鳳凰城建廠 有信心成功

台積電董事長劉德音有信心在與美國政府跨黨派合作下，成功建廠。（本報資料照片）

白宮半導體執行長峰會，雖未做出具體結論，但台積電 董事長劉德音與會後表示，台積電在亞利桑那州鳳凰城近郊興建五奈米先進晶圓廠，將是美國 史上最大的國外直接投資 案之一，有信心在與美國政府跨黨派合作下，成功建廠。

美國白宮昨舉行半導體線上峰會，主要討論強化半導體科技供應鏈及全球半導體短缺問題，會議由白宮國安顧問蘇利文、白宮經濟顧問狄斯與商務部長雷蒙多共同主持，劉德音昨代表台積電受邀參加。

台積電昨轉述劉德音與會後談話強調，國外直接投資能夠強化（美國）經濟競爭力，創造在地就業機會，提升個人收入，進一步拓寬經濟發展，助力當地公司成長並支持創新。

台積電在美國華盛頓州卡馬斯市已有一座晶圓廠，並於德州奧斯汀市、加州聖荷西市設立設計中心。依據規畫，台積電美國第二個生產基地位於亞利桑那州鳳凰城，專案投資120億美元，規畫月產能為2萬片12吋晶圓，預計今年動工、2024年開始量產，將直接創造超過1600個高科技專業工作機會。

此次會議後，台積電、英特爾、三星、蘋果、超微等參與的美國商業組織訊息技術產業委員會（ITI）昨也同步發聲。該機構建議，除了國際大廠本身自掏腰包投資，美國官方應有更多資金支持產業建設、租稅優惠與配套措施來鼓勵更多半導體製造在當地發展，強化供應鏈安全與經濟安全。

美國商業組織訊息技術產業委員會執行長奧斯曼（Jason Oxman）建議拜登政府應提供更多半導體製造的長期資金支持與租稅獎勵等，特別是台積電這類的國際大廠已確定在亞利桑那州的大投資，初估在美國建設一個新廠投資成本確實比在其他區域高約30%至50%。

根據統計，去年全球半導體晶片終端應用，全球用量最大是電腦占比32%、約當1420億美元，其次是通訊占31%、約1370億美元，第三是消費類別占比12%、約530億美元，工業應用與消費、車用電子相關則約11%，政府部門採購則僅占1%、約46億美元。