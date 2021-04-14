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美列觀察名單…匯率操縱國 台恐遭貼標籤

台灣新聞組／台北14日電
美財政部15日公布匯率報告，媒體報導中國大陸可能不被列入匯率操縱國，台灣是否被納入則備受關注。（本報資料照片）
美財政部15日公布匯率報告，媒體報導中國大陸可能不被列入匯率操縱國，台灣是否被納入則備受關注。（本報資料照片）

美國財政部15日將發布匯率報告，彭博報導，葉倫在上任財長後第一份半年度外匯報告中，不打算將中國大陸列為匯率操縱國，此舉將使美國避免與大陸發生新衝突。台灣目前則已是觀察名單，且除非修改認定標準，否則恐被貼上匯率操縱國標籤。台灣央行回應，將持續和美國溝通。

美國財政部在去年底發布的匯率報告中，將越南、瑞士列為匯率操縱國，並將印度、泰國和台灣列入觀察名單，觀察名單中原本已有中國大陸、日本、南韓、德國、義大利、新加坡和馬來西亞。

美國財政部將於15日發布最新報告，確切時間尚不清楚，報告尚未定稿。川普時代的財政部遭批評將此報告政治化。2019年中，美國財政部在非常規發布時間突然將大陸列為匯率操縱國，五個月後又撤銷，以贏得貿易談判中的讓步。美國財政部發言人對這次報導不予置評。

彭博引述知情人士透露，葉倫團隊還討論調整匯率操縱評判門檻的可能性。川普政府在2019年降低了決定一個經濟體是否為贏得競爭優勢而操縱匯率的門檻。知情人士表示，若回調門檻，可能使審查的國家數量減少近一半。

由於台灣已符合認定標準，若真的被列為操縱國，雙方將談判如何改善，美國才會決定是否實施貿易制裁。央行總裁楊金龍上月在立法院答詢時曾說，將向美方反映在美中貿易爭端及新冠肺炎疫情期間屬特殊情況，認定標準有爭議，且對美大量出超也與晶片需求有關。

金融時報指出，即使台灣被列為匯率操縱國，一些分析師仍認為，鑑於此地區的微妙地緣政治形勢，華府不太可能對台灣加徵關稅，「涉及台灣時，不僅是經濟問題，通常有政治考量」。

此外，國際貨幣基金（IMF）日前宣布將提案發行相當6500億美元的SDR（特別提款權），台灣的行政院前院長陳冲指出，台灣非IMF會員國但不可漠視；他形容，擴增SDR有如發國際紓困消費券，但台灣沒有加入、也分不到好處，當中低所得國家都可以拿此消費券去買疫苗，甚至恐影響台灣疫後競爭力，「不只是人家有我們沒有而已」。

陳冲感嘆，不能參加IMF，是一項現實；手上沒有SDR，也是一項現實，但漠視IMF增發SDR，卻是一個悲劇。我們很辛苦地撐過歷次金融危機及疫情，但不能沒有國際視野及思維，與國際社會漸行漸遠，讓自己是金融或疫苗孤兒。

台灣 匯率 美國

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