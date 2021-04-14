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誰依賴誰？台對陸出口漲逾40% 藍：雞蛋仍在同一籃

台灣新聞組／台北14日電

受比較基期較低等因素影響，大陸今年第一季進出口總值按美元計大幅成長38.6%，兩岸貿易也持續保持熱絡。根據大陸海關總署公布的數據，今年第一季台灣對大陸出口年成長率達41.1%，台灣對大陸享有的貿易順差單季就達到375.61億美元。

大陸海關總署昨公布今年第一季進出口統計數據，大陸進出口總值為1兆3036億美元。兩岸貿易部分，今年第一季兩岸貿易總值為717.89億美元，成長40.3%。其中，大陸對台灣出口171.14億美元，成長37.6%；大陸自台灣進口546.75億美元，成長幅度達到41.1%。

對此，國民黨文傳會副主委黃子哲昨在臉書上表示，繼行政院長蘇貞昌之後，蔡英文總統也在臉書貼出「喜」訊，稱台灣3月出口值高達上兆台幣，破了歷史紀錄，「但他們沒說的是，台灣對中國大陸的出口也創歷史新高，雞蛋依舊牢牢的放在同一籃裡」，黃子哲更批評蔡政府是「舔共賤台」。

黃子哲說，台灣出口總值持續向上攀升，蔡政府要宣傳炫耀也不是不行，那就應該大大方方把數字都攤出來給人民檢視，幹嘛遮遮掩掩？「現在大內宣，數字還可以只挑想講的講？」

民進黨發言人簡舒培昨則表示，勿將出口數字創新高「扭曲」為台灣對中國經濟更加依賴。過去民進黨發言人顏若芳也曾稱「這證明對岸需要台灣」，引起外界譁然。

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