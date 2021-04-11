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放寬與台灣交往準則 學者：還是美國說了算

台灣新聞組／台北11日電
美國務院宣布「對台交往新準則」，美官員可到台灣駐美代表處和雙橡園會晤台灣官員。圖為2018年駐美代表處在雙橡園舉行國慶酒會。（本報資料照片）
美國務院宣布「對台交往新準則」，美官員可到台灣駐美代表處和雙橡園會晤台灣官員。圖為2018年駐美代表處在雙橡園舉行國慶酒會。（本報資料照片）

美國國務院9日宣布與台灣交往的新準則，外交部表示，為台美關係展開新頁。學者則分析，美對台底線還是一中政策，未來台灣元首能否過境華府、外交部長是否進國務院，美方官員到雙橡園出席什麼活動，主導權還是在美國手上。

政治大學國際關係研究中心兼任研究員嚴震生說，美國宣布和台灣交往新準則，是未來美國在和台灣交往上能使用的選項，美方可能會看和中國大陸的關係如何，用什麼當作槓桿，使用哪些或不用哪些，台灣當然樂見新準則，也可以邀請，但主導權還是在美國手上，例如邀請官員到雙橡園，美方會有評估，需要時可能就會答應，台灣只能被動接受。

嚴震生說，美國對台灣仍有基本底線，一中政策不會改變，在政策不變下看能做多少，未來台灣正副元首能否過境華府，外交部長能否進美國務院，美國務院亞太助卿能不能進駐美代表處，都是由美國視情況調整。

外交部昨天表示，美方在正式宣布前，已向台灣說明相關內容，這次修訂的交往準則，顯著提升與台灣的交往與互動關係，在台灣關係法立法42周年之際，為台美關係展開新頁。

總統府發言人張惇涵表示，台灣與美國是共享民主自由價值的夥伴，期盼在既有的堅實基礎上，台美雙方能持續深化合作夥伴關係，共同為區域和平穩定與繁榮發展，貢獻正面且良善的力量。知情人士則透露，台美互動密切，拜登政府上任後，美方內部多次進行討論，最後版本顯示美方鼓勵各行政部門和台灣交流。

民進黨立委羅致政說，雖然總體方向是朝鬆綁及放寬，值得台灣歡迎與肯定，但畢竟仍有不少限制存在，所以不應因此感到滿足，要更努力朝雙邊關係正常化來發展。

國民黨主席江啟臣則表示，拜登政府重新思考美中台三邊關係的平衡點，有很多政治上局限與考量，台美還是定位在「非官方」，但也思考在台美非官方關係下，擴大或務實地讓雙方人員可以交往、可以見面、可以對話；「我們的期待是希望有更多互動及交往空間」。

江啟臣也指出，恢復國民黨華府辦公室一直是他擔任黨主席努力的目標，也已鎖定人選，國民黨對美聯絡、維繫、對話工作會持續進行。

台灣關係法 美國 國務院

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