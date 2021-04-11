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釣島成火藥庫 學者：美日中博弈 危機一觸即發

台灣新聞組／台北11日電
釣魚台群島空照圖。（路透）
釣魚台群島空照圖。（路透）

中國大陸實施「海警法」，授權海警船在必要時使用武器，被視為衝著釣魚台而來；日本自民黨則準備提出「海上保安廳法」修正案，不僅要放寬海上保安廳的武器使用限制，更有意授權陸上自衛隊因應情況在衝突發生前登島。學者警告，在中美較量不斷關係惡化之時，釣魚台「擦槍走火」的可能性大增。

台北中國時報報導，台灣大學名譽教授張麟徵指出，國際社會近年普遍認為，最有可能引爆戰爭是朝鮮半島、台海與南海三地。但目前看來，釣魚台被美日過度操作之後，可能成為另一座危險的火藥庫。張麟徵說，釣魚台問題只要維持在爭議狀態，北京並不急著解決，但日本並不這麼想，東京可能認為在中美尖銳對立的現在，可能正是解決釣魚台問題的最好時機。

張麟徵表示，釣魚台問題解決牽涉到中美日三方，放大看，主要取決於中美博弈結果，而中美博弈現在才開始不久，塵埃落定可能尚需相當時日，這期間保釣運動有繼續推動的必要。

張麟徵指出，日本和南韓有獨島爭議，與俄羅斯有北方四島爭議，不過獨島和北方四島都掌握在對手的實際控制之下，而美國也承認了南韓與俄羅斯在這些島上的主權，日本則實質掌控釣魚台。

張麟徵說，美日在遏制中國上有高度共識，今年秋季將在釣魚台列嶼海域進行奪島演習，傳言可能啟用1978年即停用的黃尾嶼與赤尾嶼，勢必激怒北京，「如果在此舉行奪島演習，麻煩可就大了，因為大陸絕對不會視而不見。」

張麟徵表示，擬議中的美日大規模海陸空奪島軍演，如果不在釣魚台列嶼舉行，北京最多只會採取海上軍事監控，或舉行另一場軍演互別苗頭。但美日如果在釣魚台列嶼上的黃尾嶼、赤尾嶼舉行奪島軍演，因為被認是直接侵入中國領土，北京與大陸民意絕不會容忍，屆時極可能發生軍事衝突，甚至會波及台灣。

釣魚台 北京 中國

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