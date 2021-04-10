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反匿蹤戰機雷達車曝光 青年日報社長調職

記者洪哲政、徐偉真／台北10日電
國防部「青年日報」社運用海軍基層投稿，讓中科院研發號稱可偵測匿蹤戰機的「被動式雙基雷達」首度曝光，且進駐澎湖。(取材自青年日報)
國防部「青年日報」社運用海軍基層投稿，讓中科院研發號稱可偵測匿蹤戰機的「被動式雙基雷達」首度曝光，且進駐澎湖。(取材自青年日報)

海軍中平軍艦投稿青年日報，說明軍艦航行到澎湖馬公卸載的戰訓事務，附圖出現某型雷達車下卸畫面，但外媒辨識車輛是號稱可偵測匿蹤戰機的「被動式雙基雷達」；國防部昨天雖否認外傳的「美方關切」和「部長震怒」，但青年日報和海軍馬上就有人事異動，青年日報社長孫立方遭調任陸軍司令部公共事務組長。

國防部昨天發布新聞稿表示，海軍執行文宣投稿作業，確有程序欠當情形，國防部除了要求海軍司令部應確實遵守相關規定，並要求青年日報下架網路即時新聞中不適宜的內容。

昨天傳出孫立方為此案「扛責」調職，遺缺由陸軍司令部公共事務組長黃海晏接任。不過軍方表示，兩人均屬久任一職，是適當人事調任，調職的孫立方仍具候將資格，目前確仍無軍官因雷達車案遭受行政懲處。

國防部「青年日報」社運用海軍基層投稿，讓中科院研發號稱可偵測匿蹤戰機的「被動式雙基雷達」首度曝光，且進駐澎湖。其實投稿內容並無機敏性，隨報導附上兩輛雷達車登岸也未說明功能或型號，卻因外媒引用報導並解讀後，疑因此造成美國在台協會(AIT)安全合作組不滿，引發國防部關切。

知名的軍用航空新聞網站Alert5報導：「《青年日報》的新聞報導不小心洩露運往澎湖島的反隱身無源雷達系統的照片。接收器是固定的，並且比國立中山科學技術研究院推出的系統更大。而到目前為止，該系統從未在公眾面前看到過。」報導同時引用兩張雷達車正後面照，指明是反隱身無源雷達系統。

雖然海軍昨宣稱無人被懲處，但據了解，中平軍艦負責投稿的輔導長遭調職，國防部政戰局日前也舉行人評會，檢討所屬人員責任。

國防部 美國

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