新聞評論／三方較勁新常態 美台關係前景與隱憂

美中競合與兩岸僵持態勢下，北京顯然更在意美台關係的發展。(路透)

近日共機擾台加劇，美中台三方機艦相互監控較勁。中共遼寧艦航母編隊在台灣 周邊海域演訓，美軍驅逐艦馬侃號也通過台灣海峽，雙方相互監控。台灣西南空域則有共機起飛監控美機，台戰機也升空警告驅離共機，三方同場較勁。中共稱台海周邊演訓常態化，美方表達密切關注，美中台三方相互監控較勁的場景將隨時上演。

美國拜登 政府上台後，改變川普單挑抗中做法，揪團結盟對付中共；美國與日、澳的軍事對話都列入台海情勢，並把台灣納入印太海巡機制。雖說台海周邊三方較勁，其實仍是美中對抗的一環。因此雖然近來蔡政府頻對大陸釋善意，但在美中競合與兩岸僵持態勢下，中共顯然更在意美台關係的發展。

金融時報報導，拜登政府將放寬與台灣官員互動限制的行動指南，鼓勵美台官員會晤。事實上，拜登政府上台後，對美台交往一直採取寬鬆態度，譬如台駐美代表蕭美琴獲邀參加拜登就職典禮，正式進入國務院洽公；台駐WTO代表羅昌發在駐團辦公室會晤美國駐WTO代理館長，駐日代表謝長廷也受邀到美國駐日大使官邸交流。

台灣問題是北京最關心的雙邊議題，在阿拉斯加會談上，美中正式過招，美國警告中方不得騷擾台灣，中方則要求美方遵守一中紅線，會後新華社報導，美方承諾將遵行一中政策。但美方一步一步用切香腸的方式，逼近紅線。3月26日美台簽訂海巡互助協議、29日美國駐帛琉大使隨帛琉總統訪台，大陸立即強硬反應，兩天共機都大舉侵入台灣的防空識別區，26日的20餘架軍機，更是國防部發布共機動態統計以來規模最大的一次。

台灣正值兩大國較量的中心，拜登不會輕易屈服，否則將讓大陸予取予求，雖然這會增加台海風險，但拜登不能不做。更重要的是，美國外交政策有國內選舉考量，拜登要在明年底期中選舉獲勝，才不會淪為跛鴨，從而影響連任。拜登日前宣布2兆基礎建設，雖是內政，卻強調中國的競爭，逼著共和黨支持；而支持台灣更是國會兩黨共識，拜登不容在台灣議題上退讓。

值得注意的是，一中政策仍是拜登政府的護身符，美台交往指針的修改，仍然加上一中政策的限制：譬如不得公開展示中華民國國旗，「任何與主權相關的事情都是禁止的」。美國國務院發言人也重申在一中政策下，推動與台灣的非官方往來，考慮高階官員訪問華府與台北，但此處指的是部長級以上官員，勢必引發大陸的憂慮與動作。

台灣一方面不敢違逆美國的好意，希望增進台美關係；另一方面也向大陸拋出善意，目的在緩和大陸情緒。然而陸委會主委邱太三表示鳳梨銷陸遭禁是檢疫技術問題，還要開放商務人士訪台；外交部長吳釗燮則大肆宣傳「自由鳳梨」，與美國駐帛琉大使、美國在台協會處長共推「自由開放的亞太區域」。蔡政府左右手互搏，簡直是精神分裂的決策模式。

台灣的老朋友、美國在台協會前理事主席卜睿哲在新書中提醒，華府的台灣政策須謹慎行事，勿給台灣「開綠燈」使其推行不符合美國目標、甚至引起戰爭風險的政策；而美中關係嚴重惡化並不符合台灣利益，台灣人不該以為美中緊張有利台灣。卜睿哲的忠告正是美國傳統的戰略模糊政策，也是拜登擔任參議員時擁護的政策。

美台關係的增進是台灣朝野一致支持的，但即使是美國的好意，我們也要審慎評估，因為偶一不慎引發戰火，台灣將首當其衝。