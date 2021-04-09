共諜案變洗錢 向心：豈有共諜將共區資金洗至敵區？

中國創新投資公司行政總裁向心（右）、妻子龔青（左）因「王立強」共諜案被限制出境一年多，檢調查出二人涉嫌洗錢7.4億台幣來台，8日起訴。（本報資料照片）

大陸籍男子「王立強」自稱共諜影響台灣 選舉，檢調介入追查中國創新投資行政總裁向心及妻子龔青涉嫌違反國安法，限制兩人出境一年多；台北地檢署昨趕在限制出境禁令期限前，以兩人透過購買台灣豪宅等方式洗錢7.4億元台幣，依違反洗錢防制法起訴，聲請沒收豪宅。國安法部分仍偵辦中。

當初北檢大動作以涉及共諜案為由，禁止向心夫婦離台，但昨天未說明共諜案偵辦進度，只表示另案偵辦，並以最速件移審北院，建議法官立即分案，依職權裁定對兩人持續境管。

向心昨天聲明表示，台灣檢察官邏輯混亂，既然指稱他與龔青是共諜，「豈有共諜將共區資金洗至敵區之理？」

向心以公司法人名義發聲明說，向心、龔青從未在台發展組織，從未涉嫌洗錢，不過，台灣檢方以國安為名調查500多天未果，臨時杜撰所謂洗錢罪名，意圖要將向心、龔女無限期留置在台灣，做法令人憤慨。

法界人士質疑，如果向心確實違反國安法，來台發展共諜組織，檢調經過這段時間調查，如有證據就應起訴，不宜養案，或假共諜案之名偵辦、卻只查洗錢案。曾偵辦共諜案的執法人員也質疑，一般共諜案都是長期蒐證，有足夠證據後才出手，從檢方昨天的起訴內容看，顯然並未掌握向心來台刺探機密或發展組織的證據。

另有律師質疑，檢調以共諜案為名，追查一年多，最後卻在限制出境禁令期限前起訴洗錢罪，難逃外界「政治辦案」的批評。

據了解，當初自稱是共諜「王立強」者，身分至今不明，是檢調偵辦向心夫婦是否涉共諜的一大問題，「王立強」雖曾在澳洲 媒體露臉，大陸官方也公布王受審畫面，調查局進行人臉辨識確認兩張面孔符合，但檢調既無法取得「王立強」的供詞，更缺乏向心夫婦與王立強成立共犯關係或犯罪的證據。檢方一年餘來傳喚向心夫婦不下10次，兩人都堅持不認識「王立強」。

由於總統大選前敏感時刻，引發關切。向心夫婦2019年11月21日持香港特別行政區護照，以觀光 簽證入境台灣，24日晚間欲搭機出境時被移民署攔截，隔天由調查局帶回調查。檢方26日將兩人列國安法發展組織罪被告，限制出境、出海至今。

由於目前法令規定，偵查階段對被告限制出境最長14個月，檢調對向心夫婦的限制出境、出海禁令，今年4月13日零時屆滿不得再限境，檢方昨以洗錢罪起訴兩人。