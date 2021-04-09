向心共諜案辦不下去？難逃政治質疑

中國創新投資公司行政總裁向心夫婦捲入「王立強共諜案」，被限制出境、出海一年多，被依洗錢防制法起訴。（本報資料照片）

檢調偵辦「王立強共諜案」，追查向心夫婦違反國安法，以防範危害國安的大義展開偵查，辦到如今卻以洗錢犯罪起訴；向心是不是共諜？看起來證據並不夠，檢調辦案倒像成了中共 同路人。

檢察官指控向心與大陸犯罪集團在台購置豪宅漂白金錢，洗錢罪構成要件是隱匿重大犯罪所得、製造金流斷點，向心與大陸勾結作案的故事，未來要舉證起訴書所述為真的責任在檢察官。

問題是，兩岸司法互助「已讀不回」已久，一件「中共派間諜來台滲透」的原始案件，先把中共視為「敵人」看待，案子辦不成後，還指望中共變成好朋友，提供向心在大陸犯罪的證據共同打擊犯罪？

王立強去年總統大選前夕，在澳洲 爆料稱曾負責解放軍在香港情報活動，又稱曾耗費數十億人民幣影響2018年台灣 選舉，協助藍軍大勝，還要企圖影響總統選戰；蔡政府佐以反滲透法闖關，一時之間匪諜處處，風聲鶴唳，記憶猶新。

檢調查辦王立強口中的下線向心、龔青夫婦，以國安法祭限制出境；需知，共諜案偵查慣例，搜索前事證即已充足，收網後很少不動用聲押處分；向心夫婦沒被收押，卻禁足一年半。

台灣政治生態兩極化，檢察官是執法中堅，遲不認定向心是不是共諜，兩派人馬只能各自解讀案情。

檢調懷疑向心是共諜而查辦，卻端出難以參透的菜色，宣稱共諜案要繼續辦下去；只要向心底細不釐清，司法就要背負被政治利用的質疑。