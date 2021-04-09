我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

嬌生出包 加州下周疫苗供應量將大減15%

金山華裔婆婆遇襲案 完整影片曝光 她只打了嫌犯腳

向心共諜案辦不下去？難逃政治質疑

記者王聖藜
中國創新投資公司行政總裁向心夫婦捲入「王立強共諜案」，被限制出境、出海一年多，被依洗錢防制法起訴。（本報資料照片）
中國創新投資公司行政總裁向心夫婦捲入「王立強共諜案」，被限制出境、出海一年多，被依洗錢防制法起訴。（本報資料照片）

檢調偵辦「王立強共諜案」，追查向心夫婦違反國安法，以防範危害國安的大義展開偵查，辦到如今卻以洗錢犯罪起訴；向心是不是共諜？看起來證據並不夠，檢調辦案倒像成了中共同路人。

檢察官指控向心與大陸犯罪集團在台購置豪宅漂白金錢，洗錢罪構成要件是隱匿重大犯罪所得、製造金流斷點，向心與大陸勾結作案的故事，未來要舉證起訴書所述為真的責任在檢察官。

問題是，兩岸司法互助「已讀不回」已久，一件「中共派間諜來台滲透」的原始案件，先把中共視為「敵人」看待，案子辦不成後，還指望中共變成好朋友，提供向心在大陸犯罪的證據共同打擊犯罪？

王立強去年總統大選前夕，在澳洲爆料稱曾負責解放軍在香港情報活動，又稱曾耗費數十億人民幣影響2018年台灣選舉，協助藍軍大勝，還要企圖影響總統選戰；蔡政府佐以反滲透法闖關，一時之間匪諜處處，風聲鶴唳，記憶猶新。

檢調查辦王立強口中的下線向心、龔青夫婦，以國安法祭限制出境；需知，共諜案偵查慣例，搜索前事證即已充足，收網後很少不動用聲押處分；向心夫婦沒被收押，卻禁足一年半。

台灣政治生態兩極化，檢察官是執法中堅，遲不認定向心是不是共諜，兩派人馬只能各自解讀案情。

檢調懷疑向心是共諜而查辦，卻端出難以參透的菜色，宣稱共諜案要繼續辦下去；只要向心底細不釐清，司法就要背負被政治利用的質疑。

中共 台灣 澳洲

上一則

雖有血栓疑慮 台灣續打AZ疫苗 突破兩萬人

下一則

共諜案變洗錢 向心：豈有共諜將共區資金洗至敵區？

延伸閱讀

共諜案變洗錢 台北地檢署起訴向心夫婦

共諜案變洗錢 台北地檢署起訴向心夫婦
前香港眾志主席羅冠聰遭通緝流亡英 自爆已獲政治庇護

前香港眾志主席羅冠聰遭通緝流亡英 自爆已獲政治庇護
香港支聯會政府總部外獻花 六四仍要集會

香港支聯會政府總部外獻花 六四仍要集會
國安法上路後 2584港人獲澳洲延長簽證

國安法上路後 2584港人獲澳洲延長簽證

熱門新聞

台鐵太魯閣號2日發生出軌事故。（取材自臉書公開社團阿美族的歌）

台太魯閣號火車出軌 死亡50人 178人輕重傷

2021-04-02 13:50
肇事的義祥工程負責人李義祥(左)被乘客拍到站在事發現場往列車方向看去。圖／翻攝PTT網友leeabc

台鐵事故肇事廠商 被拍到在現場看列車 身邊有另一人

2021-04-04 10:15
太魯閣號事故釀重大傷亡，工程人員昨出動大型吊掛機具，要將卡在隧道內的車廂拖出。記者余承翰／攝影

太魯閣號慘禍7大疑點 死亡數再修為50人

2021-04-03 22:57
太魯閣號出軌事故現場。（圖：讀者提供）

「照理說不該停那」 工程車砸落釀台灣太魯閣號出軌

2021-04-02 00:13
台鐵4日舉辦太魯閣號事故說明記者會。記者吳姿賢／攝影

太魯閣號撞車駕駛反應不到7秒 李義祥恐涉故意隱瞞身分

2021-04-04 10:05
與福原愛同遊橫濱約會的高帥A男驚傳已婚。（取材自臉書）

不倫男瞞已婚 福原愛受騙崩潰 江宏傑：小孩不會給她

2021-04-01 02:26

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
視頻曝光 洛城蒙市兇手開多槍 殺人後20秒才離開

視頻曝光 洛城蒙市兇手開多槍 殺人後20秒才離開
民眾打嬌生疫苗出現嚴重副作用 科州接種站提早關閉

民眾打嬌生疫苗出現嚴重副作用 科州接種站提早關閉
前NFL球員 槍殺名醫家庭5人後自殺 包括2童

前NFL球員 槍殺名醫家庭5人後自殺 包括2童
美房市近乎失控 上市四天88人搶 76人喊付現

美房市近乎失控 上市四天88人搶 76人喊付現
「滾回你的國家」 華女用中文聊天被搧耳光

「滾回你的國家」 華女用中文聊天被搧耳光