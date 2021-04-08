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錢復珍藏40年、逾150多箱史料 「嫁」給中研院

記者陳宛茜／台北8日電
監察院前院長、蔣經國國際學術交流基金會董事長錢復，捐贈逾150箱檔案給中研院。(記者曾吉松／攝影)
監察院前院長、蔣經國國際學術交流基金會董事長錢復，捐贈逾150箱檔案給中研院。(記者曾吉松／攝影)

「我是中國人，我不願珍藏的文件被送到國外。」監察院前院長、蔣經國國際學術交流基金會董事長錢復，昨將收藏近40年、逾150多箱的檔案捐贈予中央研究院近代史研究所檔案館典藏。他表示，自己保存任公職期間每一份經手的信件與文件，「國外都知道」，美國史丹福大學胡佛研究所30年前便請求他捐贈收藏給該所。

中研院近史所昨舉行「錢復先生資料捐贈典禮」，中研院院長廖俊智見證下，近史所所長呂妙芬與錢復交換捐贈契約。典禮簡單隆重，包括總統府秘書長李大維、總統府前秘書長楊進添、外交部前部長歐鴻鍊、程建人及前駐美代表沈呂巡均到場祝賀。錢夫人田玲玲、兒子錢國維及女兒錢美端也陪同出席。

錢復年輕時親炙傅斯年、胡適。他表示，胡適、傅斯年耳提面命要他對所有經手的文件妥為保存、要每天寫日記，「服公職40多年，沒一天忘記這兩位大師的訓勉。」

錢復透露，去年寫完第3本回憶錄，將150多箱檔案文件整理好，第一個想到的是近史所。因為近史所將典藏數位化，不僅文件保存完善，現在和未來的學者皆可方便使用。

「檔案送到近史所，好像嫁第二個女兒。」錢復幽默表示，嫁女兒時一滴眼淚都沒有掉，因為知道女兒將會有很好的歸宿，「我的文件有好的歸宿，感謝你們收納我的文件，希望對研究近代史的學者有所貢獻。」

「錢復一生從政的經歷，可說是台灣近幾十年活生生的近代史。」廖俊智致詞表示，從台美斷交到解嚴、政黨輪替，錢復親身參與，做了最好的見證。錢家與中研院關係深厚，錢復之父錢思亮擔任中研院第五任院長，兄長錢煦是中研院生物醫學科學研究所創所所長，開啟生命科學組一連串研究，才有今天中研院在防疫方面的成就。

中研院副院長黃進興是促成錢復捐贈史料重要推手。他說，在蔣經國基金會董事會上聽到錢復有意捐出收藏史料，「眼睛一亮，認為機不可失」，說服錢復捐給近史所，「這是最好的歸宿」。

監察院前院長、蔣經國國際學術交流基金會董事長錢復，捐贈逾150箱檔案給中研院。圖...
監察院前院長、蔣經國國際學術交流基金會董事長錢復，捐贈逾150箱檔案給中研院。圖為蔣經國和嚴家淦致美國總統尼克森的信函。(記者曾吉松／攝影)

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