我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美1億7147萬人已打疫苗 42.4%接種1劑

金山奧克蘭華埠周邊 猖狂劫匪連6搶 警直升機追捕

美中台軍機同現身台灣西南空域 相互監控

台灣新聞組／台北8日電
美驅逐艦馬侃號通台海 共軍全程跟監、批向台獨傳訊號。（歐新社資料照片）
美驅逐艦馬侃號通台海 共軍全程跟監、批向台獨傳訊號。（歐新社資料照片）

台灣西南空域7日凌晨，出現美國、中國大陸、台灣軍機同時相互監控場景，大陸「南海戰略態勢感知」計畫平台7日公布，美軍EP-3E偵察機經巴士海峽前往大陸沿海進行抵近偵察，共軍則派出三批飛機起飛監控。由於共機已進入台防空識別區，台空軍也派出戰機升空進行警告驅離。

對於美軍飛彈驅逐艦馬侃號7日通過台灣海峽，中共東部戰區新聞發言人張春暉昨晚表示，共軍東部戰區全程對其進行跟蹤監視。張春暉稱，美艦此舉向「台獨」傳遞錯誤信號，蓄意干擾破壞地區局勢，危害台海和平穩定，陸方對此表示堅決反對。張春暉還表示，「共軍東部戰區部隊將嚴密防範警戒，隨時應對一切威脅挑釁，忠實履行擔負的職責使命」。

大陸智庫「南海戰略態勢感知」計畫平台7日上午在推特發布，美國海軍一架EP-3E偵察機在清晨3時17分飛經巴士海峽後，轉飛向西北方，在大陸沿海及台西南空域抵近偵察，上午5時許到7時許有長達二個小時之久，都在台灣西南空域打轉。

對於中共遼寧艦航母編隊日前在台灣周邊海域進行訓練，大陸「艦載武器」執行主編石宏表示，相關訓練是對「台獨」勢力發出的強烈信號，這同時也在警告他們背後的美國。

據公開信息顯示，4月4日上午8時許，美海軍羅斯福號航母打擊群經由馬六甲海峽進入南海活動。未來中美兩大航母編隊會否在南海「邂逅」，值得關注。

至於共機7日至少三度進入台灣西南空域，遼寧號航空母艦編隊也在台海附近訓練，美國海軍發布，第七艦隊驅逐艦馬侃號7日通過台海；對此，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）7日表示，美國高度關注中國大陸此舉與企圖脅迫區域和台灣，美國將與持續與盟友夥伴合作，支持印太地區的安全，包括台海和平穩定。

台灣 美國 共軍

上一則

黑白集／陷台中「水枯火熱」 還真是「愛民如紙」

下一則

太魯閣號慘劇！包商疑自開怪手 釀工程車鬆脫翻落

延伸閱讀

中國頻擾 美:高度關注中方脅迫行動 挺台海和平穩定

中國頻擾 美:高度關注中方脅迫行動 挺台海和平穩定
「得台灣者得天下」台灣這麼重要？

「得台灣者得天下」台灣這麼重要？
學者：台海周邊美中台三方互動 惡性螺旋持續上升

學者：台海周邊美中台三方互動 惡性螺旋持續上升
台海情勢對峙再度升高？十架共機今再擾台

台海情勢對峙再度升高？十架共機今再擾台

熱門新聞

台鐵太魯閣號2日發生出軌事故。（取材自臉書公開社團阿美族的歌）

台太魯閣號火車出軌 死亡50人 178人輕重傷

2021-04-02 13:50
肇事的義祥工程負責人李義祥(左)被乘客拍到站在事發現場往列車方向看去。圖／翻攝PTT網友leeabc

台鐵事故肇事廠商 被拍到在現場看列車 身邊有另一人

2021-04-04 10:15
太魯閣號事故釀重大傷亡，工程人員昨出動大型吊掛機具，要將卡在隧道內的車廂拖出。記者余承翰／攝影

太魯閣號慘禍7大疑點 死亡數再修為50人

2021-04-03 22:57
太魯閣號出軌事故現場。（圖：讀者提供）

「照理說不該停那」 工程車砸落釀台灣太魯閣號出軌

2021-04-02 00:13
與福原愛同遊橫濱約會的高帥A男驚傳已婚。（取材自臉書）

不倫男瞞已婚 福原愛受騙崩潰 江宏傑：小孩不會給她

2021-04-01 02:26
台鐵4日舉辦太魯閣號事故說明記者會。記者吳姿賢／攝影

太魯閣號撞車駕駛反應不到7秒 李義祥恐涉故意隱瞞身分

2021-04-04 10:05

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
又仇恨犯罪？紐約布魯克林亞裔女遭男無故扯髮

又仇恨犯罪？紐約布魯克林亞裔女遭男無故扯髮
研究：染疫患者確診半年內 三分之一罹大腦或精神疾病

研究：染疫患者確診半年內 三分之一罹大腦或精神疾病
疫情第四波？美逾4成新增確診 集中在紐約等5州

疫情第四波？美逾4成新增確診 集中在紐約等5州
潘勤軒涉殺耶魯華生 國際刑警組織發紅色通緝令

潘勤軒涉殺耶魯華生 國際刑警組織發紅色通緝令
研究：新冠疫苗只打第一劑 恐毫無保護力

研究：新冠疫苗只打第一劑 恐毫無保護力