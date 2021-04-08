美中台軍機同現身台灣西南空域 相互監控

美驅逐艦馬侃號通台海 共軍全程跟監、批向台獨傳訊號。（歐新社資料照片）

台灣 西南空域7日凌晨，出現美國 、中國大陸、台灣軍機同時相互監控場景，大陸「南海戰略態勢感知」計畫平台7日公布，美軍EP-3E偵察機經巴士海峽前往大陸沿海進行抵近偵察，共軍 則派出三批飛機起飛監控。由於共機已進入台防空識別區，台空軍也派出戰機升空進行警告驅離。

對於美軍飛彈驅逐艦馬侃號7日通過台灣海峽，中共東部戰區新聞發言人張春暉昨晚表示，共軍東部戰區全程對其進行跟蹤監視。張春暉稱，美艦此舉向「台獨」傳遞錯誤信號，蓄意干擾破壞地區局勢，危害台海和平穩定，陸方對此表示堅決反對。張春暉還表示，「共軍東部戰區部隊將嚴密防範警戒，隨時應對一切威脅挑釁，忠實履行擔負的職責使命」。

大陸智庫「南海戰略態勢感知」計畫平台7日上午在推特發布，美國海軍一架EP-3E偵察機在清晨3時17分飛經巴士海峽後，轉飛向西北方，在大陸沿海及台西南空域抵近偵察，上午5時許到7時許有長達二個小時之久，都在台灣西南空域打轉。

對於中共遼寧艦航母編隊日前在台灣周邊海域進行訓練，大陸「艦載武器」執行主編石宏表示，相關訓練是對「台獨」勢力發出的強烈信號，這同時也在警告他們背後的美國。

據公開信息顯示，4月4日上午8時許，美海軍羅斯福號航母打擊群經由馬六甲海峽進入南海活動。未來中美兩大航母編隊會否在南海「邂逅」，值得關注。

至於共機7日至少三度進入台灣西南空域，遼寧號航空母艦編隊也在台海附近訓練，美國海軍發布，第七艦隊驅逐艦馬侃號7日通過台海；對此，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）7日表示，美國高度關注中國大陸此舉與企圖脅迫區域和台灣，美國將與持續與盟友夥伴合作，支持印太地區的安全，包括台海和平穩定。