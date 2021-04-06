改美西、加國進口 天然氣航程短一半

中油與美國液化天然氣（LNG）最大供應商Cheniere公司簽訂25年長約，首艘LNG貨氣由Fuji LNG船載運，今年1月10日抵達台中LNG廠。(取材自經濟部網站)

台美2018年8月簽下液化天然氣 長約，將大幅提高台對美天然氣採購量，但目前美國 「送氣」到台灣 的航線是經墨西哥灣、走巴拿馬運河，抵達台灣需時28天，為「斷氣」風險最高的航線，中油表示，未來美國天然氣可能部分改從美西或加拿大出口，業界人士計算，將縮短一半航程。

蔡政府2025年能源配比規畫50%使用燃氣發電，但天然氣高度仰賴進口，「斷氣」風險高。依「天然氣事業法」，目前台灣天然氣安全存量僅7天，2027年安全存量則規定要達14天。

中油指出，目前台灣天然氣進口國第一名為卡達，占比約28%，航程經過南海需13天左右；澳洲占逾26%，大概需要6.5天；第3名俄羅斯占約13.5%，現行航程約6天；而去年占比約6%、明年將增至13%至14%的美國，航程竟然需要28天，遠遠超過台灣安全存量。

中油發言人張瑞宗表示，美國出口天然氣到台灣，目前從墨西哥灣出發，經巴拿馬運河、橫渡太平洋抵達台灣，但美國出口航線有彈性，未來若從美西或加拿大港口出發，可以縮短航程。遠洋商船船長陳偉豪表示，如從美西的長灘港等港口出發，依照目前航程時間去推算，可以縮短到約12天，比起現在幾乎減少一半時間。

台美天然氣簽下長約後，美將從台灣天然氣進口國第6名，一躍成為前4名，台灣對美國全年油氣採購金額上看1700億台幣(約59億美元)。張瑞宗指出，雖航程較遠、成本較高，但美國頁岩氣的價格在國際上具有競爭優勢，又有出口港彈性，仍很具吸引力。

台灣天然氣進口排名第二的澳洲，從2017年起採購量倍增，卻外傳「價格貴很多」，張瑞宗說明，天然氣長約價格會依國際價格浮動，在與卡達簽約時為「買方市場」，簽到相對漂亮的價格，而與澳洲簽約時國際減碳氛圍已盛，價格就相對稍高。他強調，中油與產氣國簽約時，會一併考慮價格與供應穩定性，若有緊急需求時，運輸時間較短的國家都可供調度。