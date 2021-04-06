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高度仰賴進口…中油防天然氣「斷氣」 航道擬避開南海

記者黃有容／台北6日電
32--天然氣進口 擬避開南海
32--天然氣進口 擬避開南海

台灣逾99%的天然氣進口，蘇伊士運河長賜號擱淺事件一度讓外界擔憂影響台灣天然氣船運，其實，台灣沒有任何一條天然氣運輸航線經過蘇伊士，但卻有五個進口航線途經潛藏戰事危機的「南海」。據了解，為了減少未來「斷氣」風險，中油已準備「避開南海」的彈性路線，改穿過或繞過菲律賓群島，會多出一至兩天航程。

同時，今年起台對美將大幅提高天然氣採購量，明年預估占總進口量13%至14%，由於「海途遙遠」，需要28天，未來可能選擇能減少一半航程的美西出發。

在蔡政府2025年能源配比目標中，天然氣占了50%，由於接收站頻傳爭議、高度仰賴進口也有「斷氣」風險，一直以來飽受外界質疑。雖然經濟部能源局表示，台灣天然氣進口來源分散，全球共21個天然氣出口國，去年進口來源就來自13個國家，各進口來源航運路線也不相同，已經充分降低「集中風險」。

但事實上，包括卡達、澳洲、俄羅斯、巴布亞紐幾內亞、美國、馬來西亞、印尼、汶萊等前8大進口國之中，卡達、澳洲、馬來西亞、印尼、汶萊5國運輸天然氣到台灣永安港、台中港的航線，都途經多國爭奪主權、中美頻頻以軍演較勁的南海。根據能源局統計，去年台灣由這5國進口的天然氣，約占總量的66%。

南海風險高國際皆知，政府也心知肚明，中油發言人張瑞宗表示，台灣已經悄悄規畫「避開南海」的「彈性航線」，如果南海真的發生問題，這幾條天然氣進口航線都有能力更動；不過整體未成熟，不能、也不應透露更多細節。

遠洋商船船長陳偉豪評估，避開南海的路線中，最有可能的就是由穿過或繞過菲律賓群島，從鵝鑾鼻進入台灣領海、經高雄到永安港或台中港，以從卡達、馬來西亞、印尼等出發的天然氣航線來說，會多出一至兩天航程。業內人士也認為，這個彈性航線「八九不離十」。

長賜號事件與潛藏戰事危機的南海路線，有「斷氣」的風險，中油已準備「避開南海」及美...
長賜號事件與潛藏戰事危機的南海路線，有「斷氣」的風險，中油已準備「避開南海」及美西的彈性路線。(取材自經濟部網站)

天然氣 台灣 航線

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