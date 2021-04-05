漢光37號兵推本月登場 傳美軍觀察團將與會

國軍漢光37號演習兵棋推演將於本月展開，今年國軍將以「複合式兵推」模式，進行紅藍兩軍攻防。(記者洪哲政／攝影)

國軍漢光37號演習兵棋推演將於本月展開，今年國軍將以「複合式兵推」模式，進行紅藍兩軍攻防。至於「美軍觀察團」是否恢復與會？傳由於隔離檢疫繁複，傾向派代表小規模與會，結合美國 在台協會聯絡事務組人員參演。

去年美軍觀摩團未與會，成為美軍退役上將布萊爾2003年首次率團來台觀摩兵推後，17年來首次沒有美軍觀察團的漢光演習，也因此兵推改成議題式推演。今年恢復為複合式兵推，美軍動向受矚。

據了解，今年漢光37號演習兵推採「複合式推演」。而所謂「複合式」就是結合議題探討、兵棋系統對抗兩種模式。各軍團指揮官、外島防衛部副指揮官，率領必要人員，全程進駐聯演中心，採議題探討、電腦兵推同時執行的「綜合式」兵推，AIT駐台人員與我方，各自編組觀察組參與。兵推每日8時至17時，參演部隊完成議題探討與行動方案，然後將參數輸入「JTLS聯合戰區層級模擬系統」，得出交戰成果。

過去JTLS電腦兵推是輔助指揮所演習，是個訓練工具，磨練指揮官與參謀群，對於兵棋系統顯示的情資，如何進行研判、分析、建議與處置，強化部隊指揮管制能力與作戰效能。

但當年引進JTLS的前參謀總長李喜明堅持JTLS只是訓練工具，不是分析式的電腦模擬系統，JTLS交戰得出的戰果，過於主觀而非客觀，用來訓練各級指揮官與參謀群，或許非常有效，但不適合當成驗證作戰計畫的可行性或優劣性。因此延伸出複合式兵推。

而去年因新冠肺炎疫情正炙，漢光36號演習兵棋推演沒有美軍觀摩團參與，據了解，今年演習計畫比照各類出國訓練計畫，內規劃有美軍觀察團，但是否成行，因為檢疫隔離程序繁複，目前傾向由小規模與會，再由AIT聯絡組入列參與。

在台美軍在美國在台協會台北辦事處（AIT/T）編制下，分為「聯絡事務組」與「安全合作組」。漢光演習是聯絡事務組的業務，由該組聯繫美軍太平洋司令部人員與會，去年他們自已入列觀摩，發現無法取代觀察團功能，我方因此仍希望觀察團能有限度編成來台。

國防部 戰規司長李世民日前在立法院曾透露，國防部不強迫官兵施打AZ疫苗 ，但要出國開會，或「接待國外來賓者」，以施打疫苗者為優先。選員時就會以打過疫苗為優先。