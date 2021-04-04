蔡英文執政首遭 習近平悼火車事故遇難者 府：感謝對岸關心

台鐵太魯閣號重大事故，大陸國家主席習近平3日透過新華社示高度關切。圖為事故現場。（圖：基隆市消防局提供）

台鐵 太魯閣號重大事故，大陸國家主席習近平 昨天透過大陸官媒新華社，對台灣 列車出軌導致重大人員傷亡事故，表示高度關切。習近平向遇難者表示深切哀悼，向遇難者家屬及受傷者表示誠摯慰問，祝願傷者早日康復。

針對習近平對台鐵事故表達哀悼，總統府發言人張惇涵回應，有注意到對岸領導人對此事故的關注，誠如蔡總統昨所表達的態度，感謝國內外及對岸各界的關心。

近年來，台灣遭遇復興航空空難、高雄氣爆、南部大地震等重大災難，習近平都在第一時間表達慰問，並向陸委會轉達慰問之意，但上述災變都是馬政府時期發生。

2014年7月台灣復興航空澎湖墜機47死11傷，出訪拉美的習近平第一時間跨洋表示哀悼，8月高雄發生燃氣爆炸，大陸國台辦轉達習近平的哀悼和慰問。

2016年2月春節前夕，台灣南部大地震，習近平透過新華社表示沉痛哀悼，並指出兩岸同胞是血濃於水的一家人，願意提供各方面的援助。

這次台鐵重大意外是發生在兩岸關係低迷的蔡政府時期，習近平隔了一天才透過官媒致意，雖然間接又遲了點，但對目前兩岸零和的僵局，不啻一個開啟互動的契機。大陸國台辦與海協會在事故發生的當天，即聯名發布聲明表達哀悼與慰問。

這起車禍慘劇，大陸媒體高度關注，大陸網友也同表哀悼，微博上「#向台灣列車出軌事故遇難同胞表示哀悼#」的標注，截至3日晚間8時，閱讀量超過1億，討論數為4667則，網民紛紛留言「在這個清明祭祖的時節，確實讓人感到沉痛！」