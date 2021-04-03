對台招手又堅持一中…拜登政府想兩面討好

蕭美琴宴請龐培歐 兩人首次會晤 駐美代表蕭美琴（左）3月31日在華府雙橡園宴請前美國國務卿蓬佩奧（右）。據了解，這是兩人首次會晤，先前擔任龐培歐首席中國政策顧問的余茂春也共同出席。（圖：駐美代表處提供）

原本台灣 「川粉」擔心，美國 總統拜登 上任後，對台友好程度不如川普，但最近美國駐帛琉大使訪台、拜登政府鼓勵美台官員會面、美官員多次為台發聲，看來台灣川粉們多慮了；不過，並非完全「川規拜隨」。

台灣與帛琉啟動旅遊泡泡，美國駐帛琉大使倪約翰罕見隨行訪台，此舉意圖明確，要讓外界知道，台帛之間達成的協議，背後有美國力量；但令人不解的是，如此高調，對促進美台帛三方的利益，有何實質幫助？

倡官員交流 但不許提主權

而過去一段時間，台灣駐美代表蕭美琴參加拜登就職典禮、駐世貿組織（WTO）代表羅昌發在駐團辦公室會晤美國駐WTO代理館長畢斯比、駐日代表謝長廷到美國駐日大使官邸交流等，都顯示拜登政府有意增進台美官員交流。

也因此，金融時報最近報導，拜登政府擬發布新準則，鼓勵美國外交官會見台灣官員，並不令人特別意外。但外界較少關注的是，該報導也提及，新準則仍將設限，包括不在任何會面場合展示中華民國國旗，凡是關乎主權的都不允許。

前國務卿龐培歐卸任前宣布，取消美台交往限制，還說這些自我施加的限制，都是想安撫中國，現在可視為無效；但龐培歐並未明確告知美台交往限制的具體內容。

國務院內部有份不公開的「對台交往準則」備忘錄，據了解，最近一次更新是在2015年，據悉因雙橡園升旗引美方不悅，新增不得在美國政府機構、官網展示中華民國國旗等主權象徵的限制。

而美台交往，除了準則，還有默契，涉及範圍相當廣，包括台正副總統、行政院長、外交部長、國防部長等敏感人物能否訪華府，美國現任官員能否參加在雙橡園舉辦的國慶酒會等。

美國國務院不評論內部評估，僅重申美國將持續在長期「一中政策」下與台灣民眾往來，雖未證實相關報導，台灣各界仍普遍認為是一大好消息，預期拜登將延續前總統川普的政策。問題是，川普政府都取消交往限制了，拜登政府大可放著不管，維持與台交往的最大彈性與空間，何必再擬一份新準則？

新交往準則 釐清台美利益

美國在台協會（AIT）台北辦事處前副處長葛天豪告訴本報，川普政府所採取的行動（指取消美台交往限制）並未留下明確指示，對任何一方都沒有幫助，而修改與釐清，符合各方利益。

若報導屬實，拜登政府採取了符合美國利益，某種程度又能安撫相關方的行動。葛天豪指出，若在華府懸掛中華民國國旗，代表美國承認台灣為一個國家，這不符合美國「一中政策」的承諾，也會損及美方要求北京履行其承諾所做的努力。

AIT台北辦事處前處長包道格指出，最近一些跡象讓他推測，拜登政府似乎認為，只要不斷重申「一中政策」，就有很大空間可以更動、調整過去的作法；目前尚不清楚北京是否能長時間容忍這種作法。

最近一系列新發展顯示，拜登政府雖忙著處理疫苗、美墨邊境移民等國內問題，仍積極重建與日本、南韓、印度等國之間的關係，也關注台灣、香港、新疆問題，並不像外界先前猜測，拜登將暫時擱置外交，且不會優先處理台灣事務。

往好處想，代表台灣對美國有其重要性，且拜登團隊將依準則行事，較前朝穩定；但白宮換主人後，台灣仍是熱點，走了不按牌理出牌的川普，來了為民主與人權不斷譴責北京的拜登，而夾在美中之間的台灣，仍無法獲喘息機會。