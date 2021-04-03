我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美1億128萬人已打疫苗 逾55.4萬死

選後首受訪 杭特曝拜登哭求勸戒毒、避談筆電提問

美亞太副助卿孫曉雅 傳接掌AIT成首任女處長

記者徐偉真／台北3日電
首屆「太平洋對話」前年在台灣登場，外交部長吳釗燮（右）、美國國務院亞太局副助卿孫曉雅（左二）及美國在台協會處長酈英傑（左）一起出席。酈英傑任期即將屆滿，傳出孫曉雅可能接任。（本報資料照片）
首屆「太平洋對話」前年在台灣登場，外交部長吳釗燮（右）、美國國務院亞太局副助卿孫曉雅（左二）及美國在台協會處長酈英傑（左）一起出席。酈英傑任期即將屆滿，傳出孫曉雅可能接任。（本報資料照片）

美國在台協會（AIT）處長酈英傑任期今夏將屆滿，傳出美國國務院亞太副助卿孫曉雅可能接任下一任處長；若孫接任，將是AIT首任女處長。孫曉雅是國務院資深職業外交官，外交生涯首個外派地點就是台灣，前年在台灣連失兩個邦交國後率團訪台出席首屆「太平洋對話」，表達對台灣的支持。

孫曉雅2019年5月上任副助卿，9月索羅門群島、吉里巴斯兩國接連和我斷交後，聯邦眾議院外委會與自然資源委員會共同舉行聽證會，孫曉雅在聽證會表示，對於兩國在外交上轉向北京感到失望，她將以國務院APEC資深官員身分訪台。

訪台時，孫曉雅參加首屆太平洋對話，罕見表明她是「代表川普總統與國務卿龐培歐來訪」，並強調美國對太平洋區域的承諾堅定且將更強勁，蔡英文總統也接見訪問團，這也是孫曉雅近期與台灣互動最為人熟知的過程。

酈英傑三年任期將屆滿，台美關係在他任內有許多進展，包括立法及行政部門發表多項友台言論，衛生部前部長阿查爾、美國國務院前次卿柯拉克接連訪台，台美簽署醫衛合作瞭解備忘錄、台美海巡合作備忘錄、舉行台美首屆經濟繁榮夥伴對話、國務院解除台美交往限制等。

對於孫曉雅是否接任下屆AIT處長？AIT昨不評論；外交部表示，無論是誰，台灣均樂願一起合作，深化友好關係。

國務院 台灣 美國

上一則

台鐵局長懸缺3個月 危機不斷沒人敢接

下一則

對台招手又堅持一中…拜登政府想兩面討好

延伸閱讀

AIT可望出現首位女處長 國務院亞太副助卿孫曉雅呼聲高

AIT可望出現首位女處長 國務院亞太副助卿孫曉雅呼聲高
AIT前理事主席卜睿哲：美國不應對台開綠燈

AIT前理事主席卜睿哲：美國不應對台開綠燈
亞裔遭仇視 趙少康「請命信」致拜登 盼保護生命財產

亞裔遭仇視 趙少康「請命信」致拜登 盼保護生命財產

趙少康替在美亞裔寫請命信 請酈英傑轉交拜登

趙少康替在美亞裔寫請命信 請酈英傑轉交拜登

熱門新聞

台鐵太魯閣號2日發生出軌事故。（取材自臉書公開社團阿美族的歌）

不斷更新／台太魯閣號火車出軌 死亡50人 178人輕重傷

2021-04-02 13:50
長榮海運的長賜輪卡在蘇伊士運河動彈不得。美聯社

長榮輪卡運河 「賠償為船東責任」日網友集體崩潰

2021-03-27 07:31
數艘拖船28日試圖讓長賜號脫淺。（歐新社）

長賜號擱淺第6天 長榮回應了

2021-03-28 10:37
帛琉總統惠恕仁率領訪問團28日下午搭機抵台，美國駐帛琉大使亨尼西尼蘭（John Hennessey-Niland）也隨行。（中央社）

斷交後美大使首訪台 學者：美不忌諱正式官方接觸

2021-03-28 13:05
國造衛星福衛五號 25 日拍到擱淺的長賜號，就連被迫在運河南端蘇伊士灣等待的船隻也清晰可見。圖／取自國家太空中心臉書

台灣福衛五號 高清拍下蘇伊士運河「大排長榮」

2021-03-26 13:44
太魯閣號出軌事故現場。（圖：讀者提供）

「照理說不該停那」 工程車砸落釀台灣太魯閣號出軌

2021-04-02 00:13

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
不斷更新／台太魯閣號火車出軌 死亡50人 178人輕重傷

不斷更新／台太魯閣號火車出軌 死亡50人 178人輕重傷
楊安澤已經出院 將回家休養

楊安澤已經出院 將回家休養
紐約中央公園 亞裔一家三口遭襲 嫌犯：你們總占得先機

紐約中央公園 亞裔一家三口遭襲 嫌犯：你們總占得先機
「中國人別來美」惹議 德州韓裔參選人：只針對共產黨

「中國人別來美」惹議 德州韓裔參選人：只針對共產黨
駕車衝國會撞死1警 25歲男遭擊斃

駕車衝國會撞死1警 25歲男遭擊斃