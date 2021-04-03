美亞太副助卿孫曉雅 傳接掌AIT成首任女處長

首屆「太平洋對話」前年在台灣登場，外交部長吳釗燮（右）、美國國務院亞太局副助卿孫曉雅（左二）及美國在台協會處長酈英傑（左）一起出席。酈英傑任期即將屆滿，傳出孫曉雅可能接任。（本報資料照片）

美國 在台協會（AIT）處長酈英傑任期今夏將屆滿，傳出美國國務院 亞太副助卿孫曉雅可能接任下一任處長；若孫接任，將是AIT首任女處長。孫曉雅是國務院資深職業外交官，外交生涯首個外派地點就是台灣 ，前年在台灣連失兩個邦交國後率團訪台出席首屆「太平洋對話」，表達對台灣的支持。

孫曉雅2019年5月上任副助卿，9月索羅門群島、吉里巴斯兩國接連和我斷交後，聯邦眾議院外委會與自然資源委員會共同舉行聽證會，孫曉雅在聽證會表示，對於兩國在外交上轉向北京感到失望，她將以國務院APEC資深官員身分訪台。

訪台時，孫曉雅參加首屆太平洋對話，罕見表明她是「代表川普總統與國務卿龐培歐來訪」，並強調美國對太平洋區域的承諾堅定且將更強勁，蔡英文總統也接見訪問團，這也是孫曉雅近期與台灣互動最為人熟知的過程。

酈英傑三年任期將屆滿，台美關係在他任內有許多進展，包括立法及行政部門發表多項友台言論，衛生部前部長阿查爾、美國國務院前次卿柯拉克接連訪台，台美簽署醫衛合作瞭解備忘錄、台美海巡合作備忘錄、舉行台美首屆經濟繁榮夥伴對話、國務院解除台美交往限制等。

對於孫曉雅是否接任下屆AIT處長？AIT昨不評論；外交部表示，無論是誰，台灣均樂願一起合作，深化友好關係。