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美中對抗 國安局長：台應守衡、均衡

記者洪哲政／台北2日電
國安局長陳明通1日在立院外交國防委員會，以「近期美、中、台三邊關係和周邊海域情勢對我國安影響」進行專案報告。(記者林澔一／攝影)
國安局長陳明通1日在立院外交國防委員會，以「近期美、中、台三邊關係和周邊海域情勢對我國安影響」進行專案報告。(記者林澔一／攝影)

對於美日等國聯合對抗中國大陸的國際局勢，國安局長陳明通昨天在立法院表示，這個趨勢不會因為美、日兩國領導者更換而有太大變化，因為這是結構性問題：「北京政權這個區域性威權國家崛起，要挑戰美國在亞洲、甚至世界角色的國際遊戲規則」。

針對台灣當前是否要選邊與美國全面合作，「只能選美國這邊？」或仍有其他選擇？陳明通說，台灣應「守衡、均衡」。

立法院外交及國防委員會昨邀請國家安全局局長陳明通率國安部會報告「近期美中台三邊關係及周邊海域情勢發展」。國安局在報告中表示，在外界不斷升高對中共涉主權議題之壓力下，加上今年中共慶祝建黨百年、明年召開20大，中國大陸領導人習近平勢將對內展現足以應處主權議題的能力，將使中共在涉主權議題上升高與外部衝突風險，恐增台灣國安應處壓力。陳明通表示，須結合國防實質戰力與心防來因應。

無黨籍立委林昶佐質詢，原本各界預測美國總統拜登上台後，雖會維持抗中態勢，對台灣的態度卻會趨於低調或模糊，但從駐美代表蕭美琴獲邀出席就職典禮、台美簽署海巡備忘錄到日前美國駐帛琉大使訪台等動作看來，拜登的對台政策是否未必會維持低調，而是往前推進？

陳明通回應表示，不論川普也好、拜登也好，看到中國這個威權國家要取代自由民主陣營，變成亞洲領導者，當然要團結起來抵抗這種政權的壓力。

針對是否抵制2022年北京冬奧，陳明通表示，政府尚未作成決策，現在說太早。至於是否抵制「新疆棉」？陳明通說，相信看不下新疆的事是台灣主流民意，值得方方面面來參考。

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