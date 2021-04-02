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新聞評論／蔡政府兩岸政策 沒建設性只剩模糊

聯合報社論
陸委會主委邱太三。(本報資料照片)
陸委會主委邱太三。(本報資料照片)

美中阿拉斯加會談不歡而散，兩強各自揪團組建聯盟。無論是美方堅持的「領導」世界，或中方主張的「平視」世界，川普時期的兩國對抗，似已升級成兩盟對抗。美中「競爭式合作」仍未起步，已先在台海和新疆聞到硝煙味。如此一來，蔡總統的兩岸政策路線還有多少模糊空間呢？府院黨自樂見「川規拜隨」，但陸委會主委邱太三提出的「建設性模糊」，已被踐踏得不成形狀。

陸委會主委邱太三談到「九二共識」問題時說，雙方都要求對方進入自己的政治框架，不公平也不切實際；因此，他提議以「建設性模糊」替代。問題是，他和蔡政府皆無具體論述，要如何模糊政治框架？模糊又如何達到建設性目的？邱太三的主張不僅被自己人質疑，經台美海巡合作備忘錄、新疆棉等事件後，更凸顯此一主張模糊有餘而建設性遠遠不足，反倒像迴避兩岸對話歷史基礎的藉口。

先看台美海巡備忘錄。在美中會談前，華府先與日方會談，劍指中國《海警法》對東海、南海現狀的威脅，以文字確認將釣魚台列嶼列入《美日安保條約》範圍。在阿拉斯加會談後，美方與台灣高調簽署海巡合作備忘錄，被視作美國海上抗中力量從東海延伸到南海，還被影射為台美「準軍事合作」。台灣當然有權結合盟友加強自我防禦，但公然加入反中武力聯盟，還能奢談「建設性模糊」嗎？

美方在阿拉斯加會談主動提及台灣，稱無法接受中國對港疆台的作為，換來中方重申台灣是「內政問題」不容外力干預。美國並未當即提出有利台灣的反駁，僅依例稱遵循「一中政策」；台灣外交部只能事後聲明，中華民國台灣是主權獨立國家。美台簽署海巡合作備忘錄後，解放軍立即派20架次戰機來擾；華府也只有「敦促北京停止施壓」的口惠。相對蔡政府近來逢中必反故態復萌，拜登政府對台灣問題比起川普可就「模糊」多了。

拜登上台後，蔡政府在兩岸政策上釋出連串所謂「善意」，除呼籲恢復兩岸對話，並開放大陸部分商務人士訪台及承認大陸疫苗等。但仔細觀察，疫情相關的開放，還是從「利己」的角度作疫後解封部署；攸關兩岸交流的大陸學術、文化與觀光客仍不在開放之列，這就像鳳梨蟲一樣，蔡政府並未指望循既有兩會管道對話解決。否則，就算不要九二共識，為何不學陳水扁創造「四不一沒有」，架設可行的對話基礎？小三通、春節包機都是在「四不一沒有」的架構下完成，邱太三的「建設性」有多空洞，拿阿扁一比便能洞見真章。

邱太三說，不是所有事都要對岸同意，才叫對話交流。此話，透露政府現階段公開表達善意的立場，旨在向拜登的中國政策對準，不作麻煩製造者。拜登團隊強硬應對中國戰狼外交，蔡政府立馬在新疆棉、海巡合作、台美帛三方外交等議題配合演出，可見兩岸政策並未脫離「親美抗中」主軸，只是應和美國拿捏虛實。

兩岸雖在「九二共識」議題上過招，其實並非相向而行。蔡政府主張「建設性模糊」取代九二共識，要的只是以「模糊」對付一中原則，黨內甚至仍未形成兩岸和解的共識。因此，新疆棉事件一炸鍋，綠營便蜂擁而上政治吸血，重演收割香港民主運動的反中紅利。

美中關係愈來愈對立，在蔡政府眼中，這是爭取拜登對台政策制度化的好機會，也樂於作空兩岸政策。面對這種情勢，邱太三的兩岸政策模糊有之，但「建設性」還剩多少？

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