深化美台關係 國務院：考慮高階官員互訪

美國國務院發言人普萊斯1日表示，台灣是民主領頭羊，美方致力深化對台關係，未來會考慮推進雙邊關係的高階官員互訪機會。(美聯社)

美國 駐帛琉大使罕見隨帛琉總統惠恕仁訪台，美國國務院 發言人普萊斯昨表示，台灣 是民主領頭羊，美方致力深化對台關係，未來會考慮推進雙邊關係的高階官員互訪機會。

美國國務院發言人普萊斯昨召開例行媒體簡報會，現場有記者詢問，倪約翰造訪台灣是為了向中國傳達什麼訊息？以及此行是否代表美國總統拜登（Joe Biden）政府延續川普政府解除美國官員訪問台灣限制的政策？

普萊斯回應表示，大方向來說，美方致力深化與台灣的關係，台灣作為民主領頭羊，是美國重要關鍵的經濟和安全夥伴。這也是為什麼，美方將持續以符合長年「一中政策」的方式，與台灣往來。

普萊斯進一步說，美方將如同以往，在能推進美台非官方關係，且讓雙方在共同關切議題上能有實質意見交換情況下，考慮高階官員訪問華府與台北的機會。

台美視訊 挺台重返世衛大會

另外，外交部昨天表示，台美雙方3月30日舉行視訊會議，討論加強與拓展台灣參與國際組織的策略及作法，這是美國拜登政府上任以來，首度與台灣深入討論雙方在參與國際組織上的合作。

美國在台協會表示，與會者也討論了恢復台灣在世界衛生大會的觀察員身分上所進行的努力，世界衛生大會是與全球分享備受國際讚譽、成功抗疫「台灣模式」的重要平台。

對於台美討論台灣參與國際組織策略，學者認為，國際上數個重要的組織都是中國大陸占優勢，台灣一時之間要加入很困難，若要說美國拉攏台灣加入「抗中陣線」，這場會議可以作為一個開始。