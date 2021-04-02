我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不斷更新／台太魯閣號火車出軌 37人無生命跡象

俄州副州長堅稱「武漢病毒」 亞裔居民寫信抗議

深化美台關係 國務院：考慮高階官員互訪

台灣新聞組╱綜合2日電
美國國務院發言人普萊斯1日表示，台灣是民主領頭羊，美方致力深化對台關係，未來會考慮推進雙邊關係的高階官員互訪機會。(美聯社)
美國國務院發言人普萊斯1日表示，台灣是民主領頭羊，美方致力深化對台關係，未來會考慮推進雙邊關係的高階官員互訪機會。(美聯社)

美國駐帛琉大使罕見隨帛琉總統惠恕仁訪台，美國國務院發言人普萊斯昨表示，台灣是民主領頭羊，美方致力深化對台關係，未來會考慮推進雙邊關係的高階官員互訪機會。

美國國務院發言人普萊斯昨召開例行媒體簡報會，現場有記者詢問，倪約翰造訪台灣是為了向中國傳達什麼訊息？以及此行是否代表美國總統拜登（Joe Biden）政府延續川普政府解除美國官員訪問台灣限制的政策？

普萊斯回應表示，大方向來說，美方致力深化與台灣的關係，台灣作為民主領頭羊，是美國重要關鍵的經濟和安全夥伴。這也是為什麼，美方將持續以符合長年「一中政策」的方式，與台灣往來。

普萊斯進一步說，美方將如同以往，在能推進美台非官方關係，且讓雙方在共同關切議題上能有實質意見交換情況下，考慮高階官員訪問華府與台北的機會。

台美視訊 挺台重返世衛大會

另外，外交部昨天表示，台美雙方3月30日舉行視訊會議，討論加強與拓展台灣參與國際組織的策略及作法，這是美國拜登政府上任以來，首度與台灣深入討論雙方在參與國際組織上的合作。

美國在台協會表示，與會者也討論了恢復台灣在世界衛生大會的觀察員身分上所進行的努力，世界衛生大會是與全球分享備受國際讚譽、成功抗疫「台灣模式」的重要平台。

對於台美討論台灣參與國際組織策略，學者認為，國際上數個重要的組織都是中國大陸占優勢，台灣一時之間要加入很困難，若要說美國拉攏台灣加入「抗中陣線」，這場會議可以作為一個開始。

台灣 美國 國務院

上一則

關切公投熱 卜睿哲：台灣面臨民主衰退

下一則

台帛泡泡「消泡」？ 次發團只剩10人 學者：流程麻煩壞心情

延伸閱讀

拜登拚基建…賭的是政府能「幹大事」 證明民主能成事

拜登拚基建…賭的是政府能「幹大事」 證明民主能成事
拜登經濟和國安幕僚12日辦峰會 討論晶片短缺

拜登經濟和國安幕僚12日辦峰會 討論晶片短缺
深化美台關係 美國務院：考慮高階官員互訪機會

深化美台關係 美國務院：考慮高階官員互訪機會
拜登砸500億美元扶植半導體 朝野都挺

拜登砸500億美元扶植半導體 朝野都挺

熱門新聞

台鐵408次太魯閣上午驚傳意外，乘客紛紛走避。（圖：讀者提供）

不斷更新／台太魯閣號火車出軌 已37人無生命跡象

2021-04-02 01:08
長榮海運的長賜輪卡在蘇伊士運河動彈不得。美聯社

長榮輪卡運河 「賠償為船東責任」日網友集體崩潰

2021-03-27 07:31
數艘拖船28日試圖讓長賜號脫淺。（歐新社）

長賜號擱淺第6天 長榮回應了

2021-03-28 10:37
帛琉總統惠恕仁率領訪問團28日下午搭機抵台，美國駐帛琉大使亨尼西尼蘭（John Hennessey-Niland）也隨行。（中央社）

斷交後美大使首訪台 學者：美不忌諱正式官方接觸

2021-03-28 13:05
國造衛星福衛五號 25 日拍到擱淺的長賜號，就連被迫在運河南端蘇伊士灣等待的船隻也清晰可見。圖／取自國家太空中心臉書

台灣福衛五號 高清拍下蘇伊士運河「大排長榮」

2021-03-26 13:44

影／台船最近不聽話？高雄百萬新船下水 傾斜險沉

2021-03-27 20:52

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
華人非法改建兩家庭變七家庭 重罰30.2萬

華人非法改建兩家庭變七家庭 重罰30.2萬
不斷更新／台太魯閣號火車出軌 已37人無生命跡象

不斷更新／台太魯閣號火車出軌 已37人無生命跡象
「母女不安等地鐵」 仇恨亞裔議題登「紐約客」封面

「母女不安等地鐵」 仇恨亞裔議題登「紐約客」封面
「有種來跟我打」 菲律賓拳王向攻擊亞裔者宣戰

「有種來跟我打」 菲律賓拳王向攻擊亞裔者宣戰
疫苗之亂華人心聲：預約網站無中文 想打卻搶不到名額

疫苗之亂華人心聲：預約網站無中文 想打卻搶不到名額