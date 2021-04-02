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關切公投熱 卜睿哲：台灣面臨民主衰退

記者張文馨、張加／華盛頓─台北報導
美國在台協會（AIT）前理事主席卜睿哲。(本報資料照片)
美國在台協會（AIT）前理事主席卜睿哲。(本報資料照片)

美國在台協會（AIT）前理事主席卜睿哲接受本報系專訪表示，台灣面臨「民主衰退」，兩黨以公投為政治工具，訴諸直接民主，推翻或阻擋對方的施政規畫，如今台灣還要面臨美豬和藻礁公投。

卜睿哲即將出版新書，聚焦台灣民主制度及面臨的挑戰。他說，台灣民主衰退情況雖不如歐美嚴重，仍有些警訊，例如民粹主義興起，韓國瑜2018年當選高雄市長後馬上投入總統選舉；這並非台灣獨有，美國有前總統川普，英國則反映在脫歐議題。

此外，「公投頻仍」也受卜睿哲關注，他說，強調公投意味著對代議政治缺乏信心。

卜睿哲說，台灣須決定貿易和能源方向，而福島食品、核電、美豬及與天然氣進口相關的藻礁先後成為公投主題，民眾必須理解，做出決定後要承擔的後果。

對於台美簽署雙邊貿易協定（BTA）的可能性，卜睿哲表示，美國貿易代表戴琪曾說通盤考量雙邊經濟關係，就包括美豬進口能否落實；這是自由貿易協定的必要第一步。

卜睿哲並鼓勵台灣發展多樣化的貿易夥伴，擴張大陸以外的貿易夥伴經濟關係，例如美日。卜睿哲說，如今禁止進口福島食品時效已過，台要深化對日關係，相信日方會通盤考量。

至於大陸，卜睿哲也建議，台灣兩黨應當評估可接受對陸方的經濟依賴程度，考慮是否恢復兩岸服貿談判。

針對台灣前景，卜睿哲書中提出需台灣兩黨同意、合作的建議，其中多項與大陸有關，包括商定應對當前威脅的防衛策略，制定一致政策應對大陸非武力脅迫；跨黨派找出兩岸關係基礎，若不以九二共識為條件，可以怎麼做；卜睿哲也建議修正兩岸簽署政治協議門檻。

台灣 公投 美國

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