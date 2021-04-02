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有資安疑慮 台公部門禁陸製無人機 勘查回歸人工

記者侯俐安、曹悅華／台北2日電
行政院禁用陸製無人機後，有大量空拍需求的農委會、環保署及交通部成重災區，大多數勘查回到人工作業。（本報資料照片）
行政院禁用陸製無人機後，有大量空拍需求的農委會、環保署及交通部成重災區，大多數勘查回到人工作業。（本報資料照片）

無人機取代人力，早是世界潮流。但行政院因資安疑慮去年11月要求各部會盡速汰換陸製資通訊產品，包括智慧型手機、網通資訊及無人機等，台灣公部門使用的無人機以深圳大疆公司的比率最高，價格也較親民，禁令下達後，有大量空拍需求的農委會、環保署及交通部成重災區，有些改委外辦理，大多數勘查回到人工作業，耗時耗力又耗成本，相關單位只能苦等編列預算後，明年重啟採購。

立委何欣純去年12月在立法院質詢時提出，各部會共購買726台無人機，逾七成共519台屬中國大陸製造。

無人機主要取代過去人力勘查、檢測或施作，效率提高也省時。2013年環保署就曾利用無人機空拍，查出六輕工業區有3000多個化學、石油及油品儲存槽，比台塑提報的多出1000多個，交通部、農委會大型邊坡、農地觀測也都改由無人機執行。

無人機玩家表示，台製無人機一架要20萬元台幣（約7000美元），陸製才3萬元台幣，且陸製品質也不差。礙於政院已下達禁令，相關部會人員異口同聲表示「涉及資安沒有辦法」，但私下也坦言，台灣超過九成使用大疆的無人機，如今全面停用，難以同樣預算採購本土無人機，第一線只能恢復人力勘查。

農委會副主委陳駿季說，無人機主要有兩大用途：噴灑農藥、拍攝農作物；目前替代方案包括與台灣廠商開發操作系統，或是自己設計操控軟體，但後者目前仍在嘗試研究與開發。

環保署副署長沈志修表示，無人機主要用於稽查。目前替代方案改回進場查核，或暫時租機，未來將朝購買本土無人機規畫，不過預算尚未編列。

交通部主秘黃荷婷說，交通部及轄下單位無人機主要用於邊坡巡檢、航空檢測或港區觀察，以公路總局和高公局數量最多。已請各單位檢視需添購的數量及預算，目標在今年底汰換。

公路總局養路組組長陳松堂說，無人機主要用在邊坡和道路巡查，有時也會做災害勘查，都不是機密養護作業，畢竟靠人力爬到高聳邊坡有困難。

預算 台灣 檢測

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