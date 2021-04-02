黑白集／政客抵制冬奧 別拿運動員祭旗

國際社會出現抵制北京冬奧的聲音，中華奧會將評估是否跟進。（本報資料照片）

新疆種族滅絕問題受到質疑，國際社會因而出現抵制北京 冬奧的聲音。總統府被問到此事，回應說，政府尚未就此討論。令人驚愕的是，中華奧會竟搶先說，將評估是否抵制。

奧運 的起源就是為了「止戰」。伊利斯與斯巴達兩個古希臘城邦為爭奪奧林匹亞的土地而連年征戰，最終簽下一紙《神聖休戰條約》，藉舉辦運動會化解干戈。可見，止爭就是奧運的初衷，抵制奧運無異於鼓吹戰爭。中華奧會說要評估抵制，是精神與職守的雙重錯亂。

當年美國號召抵制莫斯科奧運，表面上是譴責蘇聯入侵阿富汗，實質卻是美蘇爭霸的冷戰較勁，為了霸權爭鬥拿奧運祭旗。但真正的犧牲者，卻是60多個抵制國的運動員，包括當時剛剛失去「中國」會籍而跟著拒賽的中華民國。

新疆的人權狀態當然值得關切，北京也應設法改善管制手段；但要不要用政治手段把無辜運動員的參賽權都賠進去，值得三思。事實上，抵制奧運是冷戰思維的產物，輕率把運動扯進人權與霸權爭鬥的泥沼，恐怕侵害了選手的人權。

奧運是台灣 目前僅剩能與世界各國同台的場合，台灣已是政治受害專業戶，切勿再搬政治去砸自己的腳。政客抵制奧運只是動個嘴皮，選手卻恐賠上一生光榮時刻。要抵制請別處去，別拿運動員祭旗！