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拜登上任後首次 台美討論加強台灣參與國際組織策略

記者徐偉真╱台北1日電
台美雙方30日就台灣國際參與議題舉行視訊會議，AIT處長酈英傑(左三)、外交部主秘徐儷文(右三)與會。(圖：外交部提供)
台美雙方30日就台灣國際參與議題舉行視訊會議，AIT處長酈英傑(左三)、外交部主秘徐儷文(右三)與會。(圖：外交部提供)

外交部今天表示，台美雙方30日就台灣國際參與議題舉行視訊會議，討論加強與拓展台灣參與國際組織的策略及作法，這是美國拜登政府上任以來首度與台方就台美雙方在國際組織參與的合作進行深入討論，與會者包括外交部主任秘書徐儷文、美國在台協會（AIT）處長酈英傑、東亞暨太平洋事務局副助卿費德瑋（Jonathan Fritz）等人，外交部感謝美國對台灣國際參與的一貫支持與承諾。

外交部表示，這次會議台方由徐儷文及駐美國公使王良玉分別在台北及華府率領相關人員與會；美方出席代表包括國務院國際組織局代理助卿Erika Barks-Ruggles大使、費德瑋、國際組織局副助卿庫克（Nerissa Cook）等人；AIT表示，出席者包括美國駐聯合國副大使蒲杰夫（Jeffrey Prescott）。

外交部表示，美方在會中肯定台灣是國際社會多邊合作的良好夥伴，讚揚台灣在防治及對抗新冠肺炎的成就，並重申繼續支持台灣參與國際組織以及與台灣的緊密合作。

徐儷文表示，外交部將繼續秉持「專業、務實、有貢獻」的原則，與包含美國在內的理念相近國家密切合作，努力拓展台灣的國際活動空間，讓台灣為全球多邊體系積極做出貢獻。

AIT發布新聞稿表示，這次討論著重於支持台灣在全球公共衛生、環境及氣候變遷、發展援助、技術標準及經濟合作等領域上有意義地參與相關組織，美國與會者肯定台灣近來承諾捐助25萬美元，協助對抗非洲再度爆發的伊波拉疫情，與會者也讚揚台灣在「全球合作暨訓練架構」下的持續合作，展現台灣透過多邊合作應對全球挑戰的意願及能力。

AIT表示，與會者也討論了恢復台灣在世界衛生大會觀察員身份上所進行的努力，世界衛生大會是與全球分享備受國際讚譽、成功抗疫「台灣模式」的重要平台。

台灣 美國 國務院

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