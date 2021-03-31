新準則 美鼓勵外交官晤台官員 北京籲美謹言慎行

外交部長吳釗燮（中）30日中午宴請帛琉總統惠恕仁伉儷，宴會前與美國在台協會處長酈英傑（左）及美國駐帛琉大使倪約翰（右）發表簡短談話。(記者林俊良／攝影)

英國金融時報報導，美國拜登 政府將發布準則，延續前總統川普取消美台交往限制的做法，鼓勵美國外交官會見台灣 官員，再度挑起美中台敏感神經；一名美國國務院發言人表示，不評論國務院的內部評估事項，美國將持續在一個中國政策下與台灣民眾往來。

該發言人30日以背景說明方式表示，「我們致力於深化與先進民主政體、重要經濟與安全夥伴台灣的關係，美國將持續在我們長期一個中國政策下與台灣民眾往來，不評論國務院的內部評估事項。」被問到是否就此事與美方交換過意見，中華民國駐美代表蕭美琴表示，目前沒有評論。

金融時報報導認為，這將被北京視為挑釁之舉；中國外交部表示，堅決反對美台任何官方往來，希望美方在涉台問題上「謹言慎行」。

時任美國國務卿龐培歐今年1月9日宣布取消美台交往限制，稱這是「自我施加的」限制，行政機關可將以往國務院發布的對台交往準則視為無效。不少專家都在觀望拜登政府是否會推翻這個決定。

金融時報說，聽取過拜登政府這項政策簡報的人士透露，新準則將保留川普政府美台交往政策的許多部分。熟知內情的人士說，新準則的重點是鼓勵美國官員會見台灣對口官員，而非為溝通設限；另一名人士說，美國與台灣外交官互動的大多數限制「將會消失」。

熟知這項政策的人士強調，拜登不會重新採用川普上台前的美台交往限制，但新準則仍將設限，包括不在任何會面場合展示中華民國國旗，「凡是關乎主權的都不允許」。

中國外交部發言人華春瑩29日在例行記者會上表示，關於美台交往問題，中方立場非常明確和一貫，「中方堅決反對美台之間進行任何形式的官方往來，希望美方務必高度重視中方的關切，在涉台問題上謹言慎行，以免進一步損害中美關係」。

美國瑪麗華盛頓大學政治與國際事務學系教授藍若思說，拜登對大陸態度比多數專家預期「更堅定」，但也因川普的作為而受惠，「一些對台灣最主要的限制，川普已幫拜登解除了」。