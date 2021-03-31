黑白集 / 美國大使來了 「愛的代價」是多少

總統蔡英文（前右）30日在總統府會見帛琉總統惠恕仁（前左），兩人一起走進晴廳。(中央社)

帛琉總統惠恕仁訪台，兩國啟動旅遊泡泡；但蔡政府更看重的，是跟他同來的美國 駐帛大使倪約翰 。官媒找來親綠學者大內宣，說是台美斷交後首位蒞台美國大使，還預告華府將與台灣 建立正式管道，甚至三國可望海巡演練。

美國前駐聯合國大使克拉夫特1月原訂訪台，因中共施壓臨時取消；這次倪約翰達陣，蔡政府又開始編撰「空前」突破。真是這樣嗎？五年前，美國駐APEC大使馬志修曾面見蔡總統；前年，美國國際宗教自由無任所大使布朗貝克來，也見過小英。蔡政府把前人都當空氣，每回都是史上第一。

惠恕仁說，旅遊泡泡得力美國相助，取得疫苗參與快速防疫計畫，才能和台灣開展無菌廊道。此話令台灣民眾備感辛酸，台灣至今一劑美國疫苗都沒拿到，旅遊泡泡替帛琉外匯創收，自家業者則苦撐待變。

帛琉屬美國聯繫邦，外交需與美協商。前年蔡總統訪帛，當時的美國大使哈亞特全程盯場。台、帛分居第一二島鏈，台灣與大陸有主權爭議，帛琉則是美國前託管地，均依賴美軍保護。倪約翰在北京門前與台帛手拉手，用意不言可喻。

尷尬的是，惠恕仁談到中共如何利用觀光客「逗弄」帛琉，還嘲諷北京「不該先打老婆，為了讓她愛你」。當著美國大使的面，這可是要蔡政府承諾更多「愛的代價」？