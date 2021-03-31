賠本價仍賣不完 6業者恐賠千萬 …台帛旅遊泡泡變泡沫

帛琉總統惠恕仁（右四）30日主持帛台旅遊泡泡啟動儀式，中華民國副總統賴清德（右三）到場並與帛琉在台留學生合影。(記者胡經周／攝影)

台灣 與友邦帛琉合作，將自明(4/1)起啟動台灣首個旅遊泡泡，帛琉總統惠恕仁夫婦也為此率團訪台、宣傳帛琉觀光 ；不過最近卻有旅行社業者反映，在首發團後，後面三個梯次的銷售情形不甚理想，不少業者被迫降價求售，六家業者總共恐要慘賠破千萬元(台幣，下同)。

目前帛琉泡泡旅遊團四天三夜行程要價高達7、8萬元台幣，是疫情 前的兩倍，而且必須提早五個半小時到機場接受核酸檢測，當天搭機抵達帛琉已是晚上，就得進指定的飯店吃飯、休息，返台後還需進行五天加強自主健康管理和九天的自主健康管理，限制多又麻煩。

台北中國時報報導，儘管雄獅、五福、鳳凰、KKday、巨大、大榮等台灣六大旅行業者包下華航四個航次機位力挺，但實際銷售奇慘。業者表示，4月1日首航班機，六家旅行業者中只有兩家賣完，110個座位不但沒坐滿，其中還有許多都是醫療團、媒體團及部分旅遊同業，一般民眾散客不多。

有業者也抱怨，某家業者獨自將價格下殺至3萬元有找的賠本價，同業都相當不滿，卻只能硬著頭皮繼續賣。以目前的販售狀況看來，每家旅行社粗估得虧損數百萬元，等於六家業者總共恐要慘賠破千萬元，旅遊泡泡幻滅成旅遊泡沫。

本報系聯合報報導，對此，林佳龍昨在立法院受訪表示，旅行也是一種供需市場，最重要是這次台灣、帛琉之間的泡泡旅遊，可對整個未來的開放觀光，汲取經驗並建立機制。林佳龍說，隨著第一波首航後，也可觀察相關流程等情況，旅遊社也會針對市場情況做調整，交通部尊重市場機制。

後續有無其他旅遊泡泡？林佳龍表示「持續在談」，會因應疫情發展，及中央流行疫情指揮中心的判斷，政府要做好防疫與準備工作，雙邊國家也都有持續在溝通中，只要做好準備，有需要時就會配合開放。