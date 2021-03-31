抵制北京冬奧？府：官方未討論 蘇貞昌：參考國際做法

中華奧會和大陸奧會3月30日以視訊方式舉行第23屆兩岸體育交流座談會。（圖：中華奧會提供）

冬季奧運 會明年2月將於中國大陸北京 舉行，英國「經濟學人」雜誌報導，中國大陸對新疆維吾爾族的迫害引發眾怒，各國除了相繼制裁中國官員，可能也將抵制2022年北京冬季奧運。有民進黨立委認為台灣 應與民主陣營站同一陣線，有必要抵制北京冬奧。行政院長蘇貞昌昨天表示，台灣對於國際上的做法都會參考，也會有適當因應。

總統府發言人張惇涵表示，冬季奧運是國際體壇重要賽事，相關籌辦過程必須尊重國際奧委會之決定；目前台灣與國際對於明年冬奧之舉辦有多元不同的意見，但目前政府內部並未對該項議題進行討論，「我們將密切關注情勢發展，適當因應。」

中華奧會和大陸奧會昨天以視訊方式舉行第23屆兩岸體育交流座談會，除了檢討去年辦理的活動，並確認今年預計十項活動，以中華奧會委員身分與會的體育署國際及兩岸運動組組長許秀玲表示，會議是例行性交流，和陸委會也保持密切溝通，並沒提到抵制北京冬季奧運等相關議題。

陸委會副主委邱垂正也表示，台政府相關部門並未就抵制北京冬奧議題進行討論；昨天舉行的「兩岸奧會體育交流座談會」，純屬中華奧會舉辦的例行性兩岸交流會議。

昨天視訊座談會由中華奧會主席林鴻道、大陸奧會主席苟仲文共同主持，與會者都是兩岸奧會成員。

林鴻道特別感謝大陸奧會協助，將棒球列入2022杭州亞運會正式競賽運動，豐富亞運可看性，且滿足台灣廣大球迷殷殷期盼。

立法院長游錫堃日前在臉書提及中共迫害新疆，超過150個人權團體發起抵制北京冬奧，貼文原本表示「甚至我們該進一步建議考慮移地舉辦」，後來修正為「難怪有人建議應該要考慮移地舉辦」。

國民黨文傳會主委王育敏則表示，冬奧是國際性賽事，不需要有太多政治性操作；蔡政府應該保障運動員的參賽權益，讓他們可以在國際舞台展現實力，為台灣爭光。