美政府人權報告 關切北京影響台媒 對記者發動網攻

美政府人權報告，關切北京影響台灣媒體，圖為國家通訊傳播委員會外觀。(本報資料照片)

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）30日公布2020人權報告，有關台灣 ，美國國務院 續指中國大陸透過媒體母公司意圖影響報導走向，中共 審查台灣媒體，限制其進入大陸，並對新聞媒體從業人員的手機和電腦發起網路攻擊。

延續去年的報告內容，此報告今年也提到，大陸透過施壓台灣媒體母公司在大陸的商業利益，試圖影響台灣媒體報導方向，也會試圖壓下批判大陸的報導；此外，為了「懲罰」台媒，大力批判中共政策者赴陸採訪會受到嚴格審查，或被拒絕入境。

至於台灣，報告提到去年11月國家通訊傳播委員會（NCC）撤照中天新聞台，在台灣內部引起爭議，反對者稱這是報復中天批判執政黨的政治決定，支持者控中天受中共指揮。

報告提到台灣貪腐問題，以前交通部長郭瑤琪去年1月被定罪、跨黨派立委蘇震清等人涉嫌收賄去年9月遭台北地檢署起訴為例；去年1到5月，共有9名高官、59名中階官員等因此涉貪汙案被起訴。

與媒體相關卻未見諸報告的，有去年4月上海東方衛視台籍記者張經義涉及違反「兩岸人民關係條例」遭開罰，以及去年7月兩名東南衛視記者遭台灣廢除採訪證並限期離境。

美國國務院認為，台灣獨立媒體活躍，言論自由不受限制，也無可靠報告指台灣當局箝制新聞自由。

此外，中原大學副教授招名威去年在課堂上評論中共，事後校方要求其向陸生道歉，及銅鑼灣書店老闆林榮基移居台灣，列入「學術自由」和「收容難民」的章節。

這份2020人權報告，為國務院45年來定期提交給國會的年度報告。