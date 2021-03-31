我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美病故破55萬 已施打1億4760萬劑疫苗

「走在路上都害怕」憂歧視治安 金山華人舉家遷回台

美政府人權報告 關切北京影響台媒 對記者發動網攻

記者張文馨／華盛頓報導
美政府人權報告，關切北京影響台灣媒體，圖為國家通訊傳播委員會外觀。(本報資料照片)
美政府人權報告，關切北京影響台灣媒體，圖為國家通訊傳播委員會外觀。(本報資料照片)

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）30日公布2020人權報告，有關台灣，美國國務院續指中國大陸透過媒體母公司意圖影響報導走向，中共審查台灣媒體，限制其進入大陸，並對新聞媒體從業人員的手機和電腦發起網路攻擊。

延續去年的報告內容，此報告今年也提到，大陸透過施壓台灣媒體母公司在大陸的商業利益，試圖影響台灣媒體報導方向，也會試圖壓下批判大陸的報導；此外，為了「懲罰」台媒，大力批判中共政策者赴陸採訪會受到嚴格審查，或被拒絕入境。

至於台灣，報告提到去年11月國家通訊傳播委員會（NCC）撤照中天新聞台，在台灣內部引起爭議，反對者稱這是報復中天批判執政黨的政治決定，支持者控中天受中共指揮。

報告提到台灣貪腐問題，以前交通部長郭瑤琪去年1月被定罪、跨黨派立委蘇震清等人涉嫌收賄去年9月遭台北地檢署起訴為例；去年1到5月，共有9名高官、59名中階官員等因此涉貪汙案被起訴。

與媒體相關卻未見諸報告的，有去年4月上海東方衛視台籍記者張經義涉及違反「兩岸人民關係條例」遭開罰，以及去年7月兩名東南衛視記者遭台灣廢除採訪證並限期離境。

美國國務院認為，台灣獨立媒體活躍，言論自由不受限制，也無可靠報告指台灣當局箝制新聞自由。

此外，中原大學副教授招名威去年在課堂上評論中共，事後校方要求其向陸生道歉，及銅鑼灣書店老闆林榮基移居台灣，列入「學術自由」和「收容難民」的章節。

這份2020人權報告，為國務院45年來定期提交給國會的年度報告。

台灣 中共 國務院

上一則

新準則 美鼓勵外交官晤台官員 北京籲美謹言慎行

下一則

亞裔遭仇視 趙少康「請命信」致拜登 盼保護生命財產

延伸閱讀

美公布人權報告 指中國影響台媒報導、網攻媒體

美公布人權報告 指中國影響台媒報導、網攻媒體

世衛在中國溯源報告出爐 北京表示讚賞

世衛在中國溯源報告出爐 北京表示讚賞
北京通過修改香港選制 栗戰書：彰顯維護國家主權

北京通過修改香港選制 栗戰書：彰顯維護國家主權
中外交部：歡迎聯合國訪新疆 但反對調查

中外交部：歡迎聯合國訪新疆 但反對調查

熱門新聞

長榮海運的長賜輪卡在蘇伊士運河動彈不得。美聯社

長榮輪卡運河 「賠償為船東責任」日網友集體崩潰

2021-03-27 07:31
數艘拖船28日試圖讓長賜號脫淺。（歐新社）

長賜號擱淺第6天 長榮回應了

2021-03-28 10:37
帛琉總統惠恕仁率領訪問團28日下午搭機抵台，美國駐帛琉大使亨尼西尼蘭（John Hennessey-Niland）也隨行。（中央社）

斷交後美大使首訪台 學者：美不忌諱正式官方接觸

2021-03-28 13:05
國造衛星福衛五號 25 日拍到擱淺的長賜號，就連被迫在運河南端蘇伊士灣等待的船隻也清晰可見。圖／取自國家太空中心臉書

台灣福衛五號 高清拍下蘇伊士運河「大排長榮」

2021-03-26 13:44
AZ疫苗正式開打第三天，已有護理師出現嚴重過敏反應，送至加護病房。記者楊雅棠／攝影

台灣1名醫護師接種AZ疫苗 急性過敏送加護

2021-03-24 15:29
失蹤飛官潘穎諄（右）去年閃婚，孩子才一個多月大。圖／取自潘穎諄臉書

台軍機擦撞墜海／2飛官新婚 潘穎諄「孩子等爸回家」

2021-03-22 16:54

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
亞裔婦遭狠踹 住宅樓警衛忙關門未救助 已遭停職

亞裔婦遭狠踹 住宅樓警衛忙關門未救助 已遭停職
仇恨攻擊頻傳 保護亞太裔 拜登政府祭新措施

仇恨攻擊頻傳 保護亞太裔 拜登政府祭新措施
長賜輪脫困運河危機解除 美媒揭幕後大功臣是它

長賜輪脫困運河危機解除 美媒揭幕後大功臣是它
英科學家：新冠病毒正進化 打過疫苗又染疫是最糟情形

英科學家：新冠病毒正進化 打過疫苗又染疫是最糟情形
一場運河之亂…讓世界看見了美中「新冷戰」劇碼？

一場運河之亂…讓世界看見了美中「新冷戰」劇碼？