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帛琉總統妙喻北京壓力：不該打老婆讓她愛你

記者徐偉真／台北30日電
帛琉總統惠恕仁（中）29日在外交部長吳釗燮（左）陪同下舉行記者會，美國駐帛琉大使倪約翰（右）也出席，三人互動熱絡。(記者胡經周／攝影)
帛琉總統惠恕仁（中）29日在外交部長吳釗燮（左）陪同下舉行記者會，美國駐帛琉大使倪約翰（右）也出席，三人互動熱絡。(記者胡經周／攝影)

中國大陸去年在疫情期間捐贈帛琉高達價值5000萬元台幣物資，企圖阻礙台灣的國際空間，訪台的帛琉總統惠恕仁昨天表示，中國大陸和他接觸時說「機會、時間有限」，但他認為友誼應該建立在互相信任上，利誘的手段會有反效果，沒有人可以告訴別人不要跟誰做朋友；他更做出生動比喻：「不應該先打老婆，為了讓她愛你。」

台帛旅遊泡泡今天將宣布啟動，惠恕仁昨天舉行國際記者會，一同訪台的美國駐帛琉大使倪約翰也出席記者會。惠恕仁表示，倪約翰同行展現各方為了啟動旅遊泡泡做的許多努力，也展現互相的友誼和決心。

惠恕仁說，帛琉之前很多旅客來自中國大陸，帛琉民眾很興奮，對於未來發展也很期待，但後來人數一下子就下降，感覺很像被「逗弄」一下，「你不應該先打你老婆，為了讓她愛你」，伴侶間的關係不該是這樣，友誼之間要互信互利，不應該有哪一方脅迫；他歡迎中國的旅客，和中國也有貿易關係，但沒有必要逼對方往某一方向。

惠恕仁說，威脅利誘是會有反效果的，提供利誘會有短期成效讓大家想法動搖，但不應該告訴他們該怎麼做，帛琉希望大家和平繁榮發展，台灣和帛琉在疫情期間都表現很好，兩國應該合作和世界分享經驗，他也支持台灣加入世界衛生組織和聯合國，一起維持區域安全。

台帛旅遊染疫機率零

惠恕仁說，帛琉是重度依賴旅遊業的國家，啟動旅遊泡泡對帛琉來說非常重要。他在蘇貞昌晚宴上致詞表示，台帛旅遊泡泡建立在科學根據上，數據顯示帛琉人民因為台灣旅客到訪而染疫的機率是400萬分之一，這等於幾乎是沒有風險，而帛琉零確診，所以台灣旅客染疫的機率更是零，他期待在帛琉迎接台灣開心的旅客。

台灣 中國 疫情

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