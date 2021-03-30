我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「符資格 快接種」加州疫苗全面開打 官員憂供不應求

紓困再發1400元？64國會議員支持「發到疫情結束」

美官員憂心 北京考慮奪台灣控制權

記者林奕榮／綜合30日電
大陸H-6轟炸機曾與台灣F16戰機在台灣海峽上空對峙。（路透）
大陸H-6轟炸機曾與台灣F16戰機在台灣海峽上空對峙。（路透）

金融時報報導，美國高階官員認為，中國大陸國家主席習近平可能會把解決台灣問題視為攸關執政正當性、政績的重要成就，美方擔心北京正考慮奪取對台灣的控制權。

拜登政府一名高階官員向金融時報表示：「中國大陸看似正從滿意於『與台灣維持現狀』的階段，轉向更焦躁、測試底線、考慮統一的階段。」

這名官員指出，過去兩個月來，拜登政府評估中國大陸的行動後得出這項結論；他說：「習近平掌權可望邁入第三任；看起來，他已準備好冒更大的風險。」

美國與台灣同意加強海岸防衛合作，隔天中共即派遣22架戰機飛越台灣防空識別區，是歷來最大規模的行動。

拜登政府的疑慮升高，呼應日前美國印太司令部司令戴維森的警示；戴維森向美國參議員表示，大陸可能「在未來六年內」對台灣採取軍事行動。

預定接任印太司令的印度太平洋艦隊司令阿基里諾則表示：「關於台海情勢的預測範圍很廣，我認為這個問題比多數人想像的更迫切。」他指出，大陸已採取其他「挑釁行動」，包括與印度的邊境衝突，顯示大陸的行動愈來愈大膽。

阿基里諾向參議院軍事委員會表示：「情勢已不如原本的預期，因此我一再提及需有迫切意識，應該立即做好準備。」

美國印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）向金融時報表示：「大陸在許多領域的挑釁行動日益加劇，但對台灣的做法最果斷；大陸在南海、對澳洲經濟脅迫、歐洲戰狼外交、中印邊境等議題都愈來愈強勢，但對台灣軍事、外交等行動的立場更是堅定。」

台灣 美國 拜登

上一則

小三通重啟？ 陳時中：樂觀其成 陸委會：評估中

下一則

共機接連大舉擾台 國防部：已屬進攻態樣

延伸閱讀

邊境無證童湧入 白宮：9月恐破2.6萬人

邊境無證童湧入 白宮：9月恐破2.6萬人
紓困再發1400元？64國會議員支持「發到疫情結束」

紓困再發1400元？64國會議員支持「發到疫情結束」
世界晚報／9成美國成年人 4/19有資格接種疫苗

世界晚報／9成美國成年人 4/19有資格接種疫苗
3兆美元重建基礎設施 拜登最快31日宣布刺激方案

3兆美元重建基礎設施 拜登最快31日宣布刺激方案

熱門新聞

長榮海運的長賜輪卡在蘇伊士運河動彈不得。美聯社

長榮輪卡運河 「賠償為船東責任」日網友集體崩潰

2021-03-27 07:31
數艘拖船28日試圖讓長賜號脫淺。（歐新社）

長賜號擱淺第6天 長榮回應了

2021-03-28 10:37
帛琉總統惠恕仁率領訪問團28日下午搭機抵台，美國駐帛琉大使亨尼西尼蘭（John Hennessey-Niland）也隨行。（中央社）

斷交後美大使首訪台 學者：美不忌諱正式官方接觸

2021-03-28 13:05
失蹤飛官潘穎諄（右）去年閃婚，孩子才一個多月大。圖／取自潘穎諄臉書

台軍機擦撞墜海／2飛官新婚 潘穎諄「孩子等爸回家」

2021-03-22 16:54
國造衛星福衛五號 25 日拍到擱淺的長賜號，就連被迫在運河南端蘇伊士灣等待的船隻也清晰可見。圖／取自國家太空中心臉書

台灣福衛五號 高清拍下蘇伊士運河「大排長榮」

2021-03-26 13:44
AZ疫苗正式開打第三天，已有護理師出現嚴重過敏反應，送至加護病房。記者楊雅棠／攝影

台灣1名醫護師接種AZ疫苗 急性過敏送加護

2021-03-24 15:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影／追緝惡棍：亞裔紐約地鐵遭非裔暴毆 勒頸昏厥

影／追緝惡棍：亞裔紐約地鐵遭非裔暴毆 勒頸昏厥

疫情彷彿「瀕臨末日」 CDC主任哽咽：我感到害怕

疫情彷彿「瀕臨末日」 CDC主任哽咽：我感到害怕
注射疫苗後到CDC登記可換取疫苗護照？並非如此

注射疫苗後到CDC登記可換取疫苗護照？並非如此
說新冠病毒從武漢實驗室流出 馬州議員喊芮斐德下台

說新冠病毒從武漢實驗室流出 馬州議員喊芮斐德下台
紓困再發1400元？64國會議員支持「發到疫情結束」

紓困再發1400元？64國會議員支持「發到疫情結束」