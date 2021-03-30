共機接連大舉擾台 國防部：已屬進攻態樣

國防部指出，29日侵入台灣西南防空識別區的共機合計十架次。 圖為運八同型機。(圖：國防部提供)

台美日前簽署海巡合作備忘錄，高達20架次共機隨即大舉出動，穿越台灣 西南防空識別區抵達東部空域。國防部 副部長張哲平昨天表示，共軍 行動針對台灣，屬於海空聯合的進攻態樣；而共機沿途被台灣飛彈部隊追蹤監視，確保不會經過台灣30浬空域內。

值帛琉總統惠恕仁與美國駐帛琉大使倪約翰訪台之際，國防部公布昨天又有中共解放軍多機種、多批次的快、慢速軍機組合，合計十架次，侵入台灣西南防空識別區，其中一架運八反潛機，穿出巴士海峽上空，抵達台灣東部空域。

國防部指出，昨天侵入台灣西南防空識別區的共機，包括空警500機一架次、運8反潛機一架次、殲16機四架次、殲10機四架次。

日本「統合幕僚監部」昨也發布共機動態，包括運九情報蒐集機、警戒機各一架，穿越宮古海峽航抵台灣東岸遠海空域。結合台日情資，共機航跡形成「繞台」、「包台」之勢，但兩國公布的共機情資皆無明確時間點，無法證實兩批軍機是否確曾在台灣東岸會合操演。

立法院外交及國防委員會昨邀請國防部長邱國正報告「強化國軍空勤人員訓練安全現行作法與精進作為」。

台美26日正式簽署「台美海巡合作瞭解備忘錄」，當天有高達20架次共機擾台，對台施壓意味濃厚。張哲平表示，共軍操演組合屬於海空聯合，「這次針對的就是我們的台灣」。立委關切共機操演是否屬於進攻的態樣？他回答「是」，台方對共軍動態有適切預判。

另外，帛琉總統惠恕仁訪問台灣，美國駐帛琉大使倪約翰隨行；大陸外交部昨對此表示，「台灣問題是中美關係中最重要、最敏感的問題」，「一個中國」原則是中美關係的政治基礎，陸方堅決反對任何形式的美台官方往來。

大陸外交部發言人趙立堅指出，陸方敦促美方充分認識台灣問題的高度敏感性，恪守「一個中國」原則和中美「三個聯合公報」規定，停止美台官方往來，不向台獨分裂勢力發出任何錯誤信號，不要試圖突破陸方底線。