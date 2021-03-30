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馬英九認同九二共識Plus 江啟臣：不排斥國共論壇

記者劉宛琳／台北30日電
國民黨主席江啟臣29日舉行新書「破浪啟程——江啟臣的海浪與藍天」發表會。（記者黃義書／攝影 ）
國民黨主席江啟臣29日舉行新書「破浪啟程——江啟臣的海浪與藍天」發表會。（記者黃義書／攝影 ）

國民黨主席江啟臣昨天發表新書「破浪啟程」。針對國民黨未來兩岸政策方向，江提出「九二共識Plus」，前總統馬英九表示認同，「根據中華民國憲法和兩岸人民關係條例就沒有錯」。江啟臣表示，國民黨並不排斥國共論壇，他期待有機會進行對話交流，也呼籲蔡政府：「兩岸要對話，不是對戰、更不是對峙」。

「兩岸政策不是只有九二共識。」江啟臣指出「九二共識Plus」四大面向為：中華民國主權、台海和平安全、自由民主人權、兩岸共榮建全。他強調，「基於中華民國憲法的九二共識」是國民黨的兩岸論述，要延續「擱置爭議，求同存異」的態度，才有可能找到未來的解法。

被問到現在有無具體方法和對岸對話，江啟臣表示，國民黨和對岸之間一直都有相關聯繫，但現在國民黨非執政黨，很多問題不是國民黨說要怎麼做就能怎麼做，像國共論壇等，國民黨並不排斥，期待下次有機會進行對話和交流，「我們對兩岸對話的交流是善意的，我們需要的是對話不是對峙，也呼籲蔡政府兩岸要對話不是對戰、更不是對峙」。

江啟臣書中也揭露去年當選主席時未收到北京賀電，但他認為不用急於一時，「國民黨的目標很清楚，就是要先爭取台灣社會信任，取得中央執政，才能在台灣民意的授權下，重啟兩岸對話」；黨內雖擔憂國共信任破局，但也一方面慶幸，國民黨可以更容易撕下「親共」的標籤。

書中分析國民黨2020潰敗原因，當時江即認為非「2018贏，2020就贏」，高雄市前市長韓國瑜赴港澳後，民進黨打「傾中」氛圍形成，加上大陸國家主席習近平「一國兩制台灣方案」，又發生反送中，「這時的國民黨還沉浸在勝選氛圍」，且總統初選機制沒共識，甚至愈走愈紛亂。

被問到參選黨主席是否會尋求韓國瑜支持，江表示，一定會徵求韓的支持，大家目標一致，要讓國民黨在2024重返執政。韓昨未出席新書發表會，但有傳訊祝福江發表會成功，「順心如意」。

國民黨 江啟臣 台灣

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