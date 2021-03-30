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抵制北京冬奧？蘇貞昌：會參考國際做法

記者陳熙文／台北30日電
行政院長蘇貞昌。(本報資料照片)
行政院長蘇貞昌。(本報資料照片)

冬季奧運會明年2月將於中國北京舉行，因新疆人權問題，歐美國家及國際人權團體呼籲抵制北京冬奧。民進黨立委莊瑞雄昨表示，台灣應與民主陣營站同一陣線，有必要抵制北京冬奧。行政院長蘇貞昌表示，台灣對於國際上的做法都會參考，也會有適當的因應。

立法院今對行政院院長提出施政方針及施政報告繼續質詢。蘇貞昌被問及是否抵制，他表示，大家可以看到，中國對於人權、對於軍事擴張、對於區域和平等，都讓世界不以為然，也都很清楚知道，中國在國力增強後，所做所為都對世界和平，區域的穩定沒有幫助。

蘇貞昌說，台灣對於中國種種違反人權的做法、欺壓香港的人民也深不以為然。至於是否抵制？蘇貞昌表示，對於國際上的做法都會參考，也會有適當的因應。

立法院長游錫堃日前也在臉書貼文，因中國嚴重侵犯新疆人權，許多民眾不能接受含有新疆血棉花的商品。游指出，中共迫害新疆，不只血汗奴役，全球媒體報導多項證據指向中共造成維吾爾族的文化滅絕，超過150個人權團體發起抵制北京冬奧，持續施壓冬奧的贊助商；游錫堃貼文原本提到「甚至我們該進一步建議考慮移地舉辦」，後修正為「難怪有人建議應該要考慮移地舉辦」。

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