我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山弱勢社區疫苗分配少 金銀島接種率最低

90%家庭有人確診 賓州阿米希成首個群體免疫社區

科技廠前老總竊機密 挖台籍人才助大陸廠危及國安

記者曾增勳／桃園29日電
桃園市調處偵破系統科技公司林姓前總經理涉偷竊原公司自動化設備設計圖等機密文件及挖角工程師協助大陸公司設廠，依違反營業秘密法罪嫌移送偵辦。(記者曾增勳／攝影)
桃園市調處偵破系統科技公司林姓前總經理涉偷竊原公司自動化設備設計圖等機密文件及挖角工程師協助大陸公司設廠，依違反營業秘密法罪嫌移送偵辦。(記者曾增勳／攝影)

台灣一家系統科技公司林姓前總經理2年前疑因與公司經營層理念不同離職，自行創業與母公司搶生意，去年他被中國大陸華騰機械公司高薪利挖角，攜帶竊自原公司自動化設備設計圖等機密文件，挖走3名工程師前往大陸協助設廠，桃園市調處據報，經過近4月調查搜索帶回林男等9人偵訊，今天上午依違反營業秘密法罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

桃園市調處指出，林姓男子原任職台灣一家系統科技公司總經理，專自動化設備技術人才，2019年他與公司負責經營層疑因理念不合離職，他自創一家公司與原公司經營項目一樣，並挖走原公司6名專技術工程師，與原公司搶生意，林的原公司發現台灣、大陸的客戶陸續轉向林的公司往來，驚覺有異提告。

桃園檢調調查，大陸華騰公司為大陸製造汽車機械廠，為籌設自動化設備廠房，去年11月間與林接觸網羅，高薪挖角林赴大陸擔任設廠顧問，挖角3名專業技術工程師前往大陸協助設廠，利用竊得原公司的自動化設備設計圖面等營業機密文件，為華騰公司設置全自動化生產線，大陸當地政府補助人民幣300萬元及提供廠房土地3000坪入股，成為大陸官方招商引資、招才引智重點企業。

桃園市調查處表示，大陸公司挖角台灣人才、竊取營業秘密危及國安問題調查，發現林男自創公司經營項目與原公司相同，他創業帶走原公司6名專業技術工程師，而後又為大陸華騰公司挖角3名專業技術工程師，檢調趁林男返回，最近搜索林男公司帶回他和8名工程師，並將林等9人依違反營業秘密法罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

台灣 中國 汽車

上一則

日軍增軍與那國島 邱國正：中日衝突勢必增加

下一則

澳洲失聯瀕危黦鷸 求助台灣協尋…台南現蹤

延伸閱讀

邊境解封承認陸製疫苗 指揮中心：認可不代表要採購

邊境解封承認陸製疫苗 指揮中心：認可不代表要採購
小三通+陰性證明 廈門擬7天內往返免隔離

小三通+陰性證明 廈門擬7天內往返免隔離
下月國安教育日 香港紀律部隊表演中式步操

下月國安教育日 香港紀律部隊表演中式步操
陳時中：考量政治、台商 才沒排除大陸疫苗

陳時中：考量政治、台商 才沒排除大陸疫苗

熱門新聞

長榮海運的長賜輪卡在蘇伊士運河動彈不得。美聯社

長榮輪卡運河 「賠償為船東責任」日網友集體崩潰

2021-03-27 07:31
數艘拖船28日試圖讓長賜號脫淺。（歐新社）

長賜號擱淺第6天 長榮回應了

2021-03-28 10:37
飛官羅尚樺不幸殉職。圖/取自空軍官校官網

台空軍2架F-5E擦撞墜海 2飛官1尋獲不治 1仍失聯

2021-03-22 05:45
失蹤飛官潘穎諄（右）去年閃婚，孩子才一個多月大。圖／取自潘穎諄臉書

台軍機擦撞墜海／2飛官新婚 潘穎諄「孩子等爸回家」

2021-03-22 16:54
帛琉總統惠恕仁率領訪問團28日下午搭機抵台，美國駐帛琉大使亨尼西尼蘭（John Hennessey-Niland）也隨行。（中央社）

斷交後美大使首訪台 學者：美不忌諱正式官方接觸

2021-03-28 13:05
國造衛星福衛五號 25 日拍到擱淺的長賜號，就連被迫在運河南端蘇伊士灣等待的船隻也清晰可見。圖／取自國家太空中心臉書

台灣福衛五號 高清拍下蘇伊士運河「大排長榮」

2021-03-26 13:44

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
玩「換妻」被判聚眾淫亂 6人不服：我們又沒危害社會

玩「換妻」被判聚眾淫亂 6人不服：我們又沒危害社會
長賜號擱淺第6天 長榮回應了

長賜號擱淺第6天 長榮回應了
她與新冠肺炎抗爭兩個多月終於回家 但留下洗腎後遺症

她與新冠肺炎抗爭兩個多月終於回家 但留下洗腎後遺症
斷交後美大使首訪台 學者：美不忌諱正式官方接觸

斷交後美大使首訪台 學者：美不忌諱正式官方接觸
美疫情復起 紐約、新澤西感染率重回全國前2

美疫情復起 紐約、新澤西感染率重回全國前2