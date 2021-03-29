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日軍增軍與那國島 邱國正：中日衝突勢必增加

記者洪哲政／台北29日電
日本防衛省傳擬增軍進駐距台僅百餘公里的與那國島，國防部長邱國正認為，日軍一旦增軍與那國島，中國大陸與日本衝突勢必增加，而國軍戰備已擬定因應措施。(取自立法院直播畫面)
日本防衛省傳擬增軍進駐距台僅百餘公里的與那國島，國防部長邱國正認為，日軍一旦增軍與那國島，中國大陸與日本衝突勢必增加，而國軍戰備已擬定因應措施。(取自立法院直播畫面)

日本防衛省傳擬增軍進駐距台僅百餘公里的與那國島，國防部長邱國正今天認為，日軍一旦增軍與那國島，中國大陸與日本衝突勢必增加，而國軍戰備已擬定因應措施。

外電報導宣稱，日本與那國島距台灣僅約110公里，一旦台灣發生事態，日方憂慮與那國島可能成為中國大陸軍隊進攻對象。由於日本自衛隊駐守與那國島的自衛隊「沿岸監視隊」可能無法因應實戰，日本防衛省擬增派部隊進駐。

立法院外交及國防委員會邀請國防部部長邱國正報告「強化國軍空勤人員訓練安全現行作法與精進作為」，並備質詢。民進黨立委劉建國質詢表示，日本計畫增派部隊進駐與那國島，距台僅110公里，約從台北到苗栗距離，若中日開戰，台灣有相關因應作為嗎？

邱國正回應，國軍自我防衛工作，對可能發生的狀況，都要作一個備便，都會在計畫之內。立委追問，這個狀況有掌握到嗎？邱國正回應，「事情我們知道，他（日本）有進駐空軍等，這我們都知道，」至於日軍何時正式進駐？則要再進一步釐清。

立委表示，日軍正式進駐與那國島，日中雙方衝突勢必增加？邱國正回應說「一定」。對國軍相關因應配套？邱國正說，平常戰備工作就作這些東西，各種可能都要列出作準備。

日本 台灣 國防部

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