新聞評論／政治非政治 不能全憑陳時中一張嘴

衛福部長陳時中。（本報資料照片）

衛福部長陳時中 接受本報專訪，談到政府正著手討論放寬邊境管制，施打疫苗 為必要條件之一。為免外界批評「政治干預防疫」，政府擬承認大陸疫苗，如台商提出科興等疫苗的接種證明，回台可減少居家檢疫天數；但出關前應檢驗中和抗體濃度，達標即可結束檢疫。

這次談話，陳時中一改強烈反中的態度，從先前對大陸疫苗全面排斥，改口說「中國疫苗不再是完全拒絕往來戶」。他說，考量長期在陸台商打的一定是中國疫苗，若完全拒絕陸製疫苗，將增加台商返台困難。他說，考量政治與台商，才未全然排除陸製疫苗。

陸委會主委邱太三剛宣布恢復大陸商務人士來台，陳時中態度轉變，應與此有關。行政院長蘇貞昌更稱，只要買得到符合世界標準、且合法進口，不會因政治對中國疫苗有任何排斥。此話出自滿口「武漢肺炎」的蘇揆口中，或可視為風向轉變的訊號。

大陸外長王毅先前在兩會宣布，率先推動「國際旅遊健康證明」，即所謂疫苗護照，暑假前將與60多國取得互認。歐盟也推動「疫苗護照」，雖只認可歐洲藥品管理局的疫苗，但授權各會員國自行決定與其他未批准的疫苗相互承認，主要指的就是俄製與陸製疫苗。世界衛生組織則對「疫苗護照」仍持保留態度，一則是第三波疫情來襲，二則是歐盟有意限制疫苗出口，三則是接種後仍有散播病毒可能。

中國科興疫苗並未獲得世衛認證，但陳時中考慮到「兩岸往來頻繁」，態度便傾向不管。這種態度，和當初他卡「小明們」來台冷冷一句「沒有選擇我國國籍，就要承擔自己的選擇」，判若兩人。在防疫上，陳時中超乎科學的政策主張，厚待英美而峻拒大陸人士，一再被質疑為雙標，他都不為所動。如今，他卻突然變身為體恤台商的「暖男」，也太離奇了。

陳時中工於政治身段，全民都看在眼裡。當初購買輝瑞疫苗簽約生變，陳時中以「一直擔心有外力介入」，「有人不希望台灣 太高興」為託詞，讓「大陸干預說」甚囂塵上，政治動機不言可喻。眾所周知，陳時中最初和輝瑞洽購疫苗，捨棄東洋已到手的上海復星代理，轉向香港雅各臣及總公司接洽，都和反中有關。也因如此，台灣購買疫苗一波三折，當全球都開始施打疫苗以求解封之際，台灣卻兩手空空，從防疫優等生淪為解封留級生。台灣若無法積極採取和他國疫苗護照相互承認措施，可能會在全球解封增速中被遠遠甩在後頭。這點，恐怕才是陳時中務實考量承認大陸疫苗的主因。

不論陳時中與專家們如何貶低大陸疫苗的有效性，至少大陸疫苗完成了三期臨床試驗報告。台灣的國產疫苗，卻因缺乏病例無法執行三期臨床試驗，只能完成前兩期；最後，只期待能通過世衛組織制定的「免疫相關保護指標」作為保證。在前景未知下，台灣再不積極和各國採取相互認證措施，將來未待大陸打擊，我們自己就走不出去。

正因為這些困難和不確定性，台灣的下半場「戰疫」必須更靈活積極，不能因上半場「鎖國」奏效而得意忘形。蔡政府之所以得意忘形，是利用了民眾對疫情的恐懼，因而蘇貞昌和陳時中可以隻手遮天地作一切決策，不接受任何監督。也因此，疫苗的採購、防疫的準則，無論「政治不政治」、「機密不機密」，都由陳時中一張嘴說了算。現在，它必須更透明地揭露訊息，接受國會監督，才能避免盲目決策留下無窮後遺症。