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斷交43年 首見美大使抵台 學者：華府不忌諱美台官方接觸

台灣新聞組／台北29日電
美國駐帛琉大使亨尼西尼蘭（John Hennessey-Niland）隨帛琉總統惠恕仁於28日下午搭機抵達桃園機場。（記者季相儒／攝影）
美國駐帛琉大使亨尼西尼蘭（John Hennessey-Niland）隨帛琉總統惠恕仁於28日下午搭機抵達桃園機場。（記者季相儒／攝影）

帛琉總統惠恕仁訪台，美國駐帛琉大使隨行，這也是台美斷交43年來，首名美國大使訪台；台灣學者解讀，此舉示美國已不忌諱透過官方正式關係與台灣接觸，未來若要建立雙方官方管道，已非天方夜譚。

中央社報導，帛琉總統惠恕仁昨日下午率訪問團抵台，美國駐帛琉大使亨尼西尼蘭（John Hennessey-Niland）隨行。台灣國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲指出，美國駐帛琉大使亨尼西尼蘭來台，是目前根據公開資訊中，自台美斷交以來第一位來台的美國大使。

台灣國際法學會副秘書長林廷輝則表示，美國大使訪台此事非同小可，美國這次派遣帛琉大使隨行來台，是另一種台灣、美國與第三國的合作關係，藉此建構出三角政府關係模式，此模式是台美斷交以來的首次。他指出，台帛及美國之間，已透過共同打擊新冠肺炎，例如台灣提供口罩、美國提供疫苗及醫療資源給帛琉，開啟三方共同合作的成功案例。

林廷輝表示，帛琉雖然是小國，但美國駐帛琉大使仍是特命全權大使，並可代表美國、美國總統，可看出美國對台相關政策轉變到更積極面向；不僅是台北法案具體展現，亦可看出美方不再固守於台灣關係法的框架，朝正面、積極方向進行。此舉展現美國不忌諱透過大使的官方正式關係與台灣接觸，不再像過去一樣隱藏，而是選擇公開、甚至透過帛琉總統親自證實；他認為，台美未來要建構出官方管道，基本上已非天方夜譚。

林廷輝推測，台灣與太平洋上的帛琉、諾魯、馬紹爾三個友邦都有簽訂海巡協定，帛琉與美國也有國防合作計畫，加上台美也已簽訂「設立海巡工作小組瞭解備忘錄」，以及帛琉位處第二島鏈重要戰略位置，不排除未來台灣將與友邦、美國在太平洋上，建構出三方聯合的海巡演練。林廷輝指出，美國海岸防衛隊會參與兩年一次的環太平洋軍演（RIMPAC），或許台灣有望以海巡模式參與演習，「這是可以預見的」。

美國 台灣關係法 國防部

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